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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      Мюнхенські 12 кроків до миру – це російська провокація, – експерт

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      Згідно із результатами попереднього аналізу, документ 12 кроків до миру, звичайно, був російською провокацією, найімовірніше, організованою російськими спецслужбами за участі президента Путіна. Її мета – просунути на міжнародний порядок денний ідею про міфічну громадянську війну в Україні, щоб закамуфлювати російську агресію проти країни.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів німецький політолог і соціолог Ігор Ейдман.

      Читайте також: МЗС України засудило план, який підписали дипломати на Мюнхенській конференції

      За словами експерта, це була спроба Росії кинути в потік західних ЗМІ меседж про те, що Нормандський формат – це, фактично, спроба домовитися між двома позиціями, які воюють, і досягнути певних поступок від України в цьому контексті.

      Що відомо про скандальний план щодо України у Мюнхені?14 лютого, на сайті Мюнхенської безпекової конференції з'явилася заява під назвою "12 кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні". Її підписали, зокрема, голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, а від Росії — колишній очільник МЗС Росії Ігор Іванов. Згодом документ зник із сайту конференції.

      Цей план передбачав відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу. Водночас в ньому йшлося про поступове зняття санкцій з Росії, зближення між Росією та Євросоюзом.

      Також план пропонував "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію".

      Ігор Ейдман відзначив, що західні партнери втомилися від цієї ситуації (російська агресія в Україні – 24 канал). Їхня головна мета – щоб на Сході України був мир, тобто, за все хороше і проти всього поганого.

      Ми всі цього хочемо, однак інше питання – наскільки вони розуміють механізм цього конфлікту. На мою думку, західні партнери до кінця не розуміють, що Путін і російська влада ніколи не підуть на реальну мирну угоду з Україною з урахуванням українських інтересів,
      – пояснив політолог.

      За словами Ейдмана, влада Росії чітко планує і далі:

      • Відстоювати захоплені території;
      • Пробувати і сподіватися дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні. Зокрема, й поставити свого конкретного представника, керувати яким будуть у Кремлі.

      Очікування від Зеленського на Мюнхенській конференції

      Експерт зазначив, що німці, як і всі європейці, хотіли б почути від українського президента заклики до миру, до певних домовленостей, загальну миролюбну риторику. Він додав, що в цьому випадку саме риторика є не менш важливою, ніж реальні дії. Оскільки західним партнерам, щоб позиціонувати себе перед виборцями, потрібна імітація мирного процесу.

      Зеленський у цьому контексті їм цікавий і потрібен, аби він продемонстрував волю України до миру. Однак, інше питання – наскільки це відповідає реальності, зокрема, і російській позиції, 
      – наголосив Ігор Ейдман.

      Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки?Це авторитетний міжнародний форум з безпеки. Конференція об'єднує, зокрема, й абсолютно протилежні політичні режими заради пошуку складних відповідей. Величезну роль відіграють кулуарні зустрічі та домовленості.

      Конференція проходить у німецькому місті Мюнхені з 1963 року. У 2020 році захід триватиме 14 – 16 лютого. Цього року головними темами стануть конфлікти та роззброєння, питання клімату та охорони здоров'я. Головний профіль конференції – кризовий менеджмент. Наразі є 27 криз, які потребують обговорення.

      Вперше Мюнхенську конференцію з безпеки відвідає президент України Володимир Зеленський.

      Відео 24 каналу про Мюнхенську безпекову конференцію:

       

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      Автор: Марія Савчук, Марина Васильєва
      Теги: Україна – Росія Мюнхенська конференція Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Володимир Зеленський
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