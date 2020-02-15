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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ СЛУГА НАРОДУ КОРОНАВІРУС 2020
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      Зеленський про 12 мюнхенських кроків до миру: можна було запитати в нас

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      Зеленський прокоментував запропоновані в Мюнхені 12 кроків до миру на Донбасі / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський заявив, що завжди ображається, коли про країну починають говорити "у нас за спиною", маючи на увазі запропоновані у Мюнхені 12 кроків для досягнення миру в державі.

      "Я завжди трішечки ображався, незважаючи на обсяг допомоги тих чи інших країн нам і в цій ситуації (з війною), і в економічній ситуації, і в реформуванні. Я завжди ображався, коли про Україну починають говорити, вирішувати питання десь там у нас за спиною", – сказав Зеленський 15 лютого під час виступу в межах Мюнхенської конференції з безпеки.

      До теми: Мюнхенські 12 кроків до миру – це російська провокація, – експерт

      У Мюнхені знайшли план, як врегулювати війну в Україні. А ми? Це ж у нас війна. Просто хочу нагадати. Можна запитати в нас. Перш за все – це наше бачення врегулювання цієї ситуації,
      – наголосив Президент України.

      При цьому він зазначив, що для врегулювання ситуації на Донбасі не існує іншого формату, окрім нормандського. Адже цей формат дає зараз нехай і дрібні, але результати.

      Що відомо про 12 кроків для досягнення миру в Україні, запропоновані в Мюнхені

      Читайте також: МЗС України засудило план, який підписали дипломати на Мюнхенській конференції

      План про "12 кроків" передбачав:

      • відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу;
      • водночас у документі мовилося про поступове зняття санкцій з Росії;
      • зближення між Росією та Євросоюзом;
      • план пропонував "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію".

      Читайте детальніший аналіз плану з 12 кроків для завершення війни в Україні

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Євросоюз Мюнхенська конференція Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Війна на Донбасі
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