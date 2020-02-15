Зеленський про 12 мюнхенських кроків до миру: можна було запитати в нас
Президент України Володимир Зеленський заявив, що завжди ображається, коли про країну починають говорити "у нас за спиною", маючи на увазі запропоновані у Мюнхені 12 кроків для досягнення миру в державі.
"Я завжди трішечки ображався, незважаючи на обсяг допомоги тих чи інших країн нам і в цій ситуації (з війною), і в економічній ситуації, і в реформуванні. Я завжди ображався, коли про Україну починають говорити, вирішувати питання десь там у нас за спиною", – сказав Зеленський 15 лютого під час виступу в межах Мюнхенської конференції з безпеки.
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У Мюнхені знайшли план, як врегулювати війну в Україні. А ми? Це ж у нас війна. Просто хочу нагадати. Можна запитати в нас. Перш за все – це наше бачення врегулювання цієї ситуації,
– наголосив Президент України.
При цьому він зазначив, що для врегулювання ситуації на Донбасі не існує іншого формату, окрім нормандського. Адже цей формат дає зараз нехай і дрібні, але результати.
Що відомо про 12 кроків для досягнення миру в Україні, запропоновані в Мюнхені
- 14 лютого на сайті Мюнхенської безпекової конференції з безпеки з'явилася заява з назвою "12 кроків до більшої безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні".
- Заяву підписали, зокрема, голова Мюнхенської конференції Вольфганг Ішингер, а від Росії – ексголова МЗС Росії Ігор Іванов.
- Згодом документ зник із сайту конференції.
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План про "12 кроків" передбачав:
- відновлення співпраці Заходу з Росією без деокупації Криму та без виконання вимог щодо Донбасу;
- водночас у документі мовилося про поступове зняття санкцій з Росії;
- зближення між Росією та Євросоюзом;
- план пропонував "всеукраїнський загальнонаціональний діалог щодо визначення нової ідентичності України, який врахує погляд сусідів України, включаючи Росію".
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