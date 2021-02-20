Заплатит штраф: суд признал Навального виновным по делу об "оскорблении ветерана"
Алексея Навального признали виновным по делу о якобы оскорблении ветерана Гната Артеменко. Российскому оппозиционеру назначили штраф в размере 850 тысяч рублей (около 300 тысяч гривен).
Источник:DW
Судья Вера Акимова в зале суда заявила, что политик понимал, что его заявления – "это клевета". По ее словам, он достоверно знал, что распространяемые сведения "порочат честь и достоинство, подрывают репутацию".
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Сторона защиты просила вынести оправдательный приговор – "за отсутствием состава преступления". А прокурор Екатерина Фролова настаивала на выплате 950 тысяч рублей.
Навальный не признал вину
В то же время сам Алексей Навальный утверждал, что не совершал клевету лично на ветерана и не называл его по имени, а его слова были оценочными суждениями и не содержали фактов.
Оппозиционер вину не признал, и пояснил, что дело в отношении него возбуждено незаконно, и это является политическим преследованием. Он добавил, что его слова – это не факты, они касаются всех, кто снялся в ролике.
Судья признала политика виновным
Судья постановила, что вина Алексея Навального доказана. Доводы защиты о том, что Артеменко не мог сам написать заявление, суд назвал несостоятельными.
Заключение Навального: что известно
- 2 февраля Алексея Навального приговорили к 3,5 года колонии обычного режима. Поскольку он уже находился под домашним арестом, то в тюрьме он должен был отсидеть 2,8 года.
- Европейский суд по правам человека призвал Кремль немедленно освободить оппозиционера из СИЗО, однако там сказали, что такое требование является "заведомо невыполнимым".
- Утром 20 февраля судья рассмотрел апелляцию на приговор. Российские служители Фемиды решили все же отправить Навального в колонию, однако на меньший период – 2 года, 6 месяцев и 2 недели. Соответственно, оппозиционер должен сидеть за решеткой до июля – августа 2023 года.
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