Алексея Навального признали виновным по делу о якобы оскорблении ветерана Гната Артеменко. Российскому оппозиционеру назначили штраф в размере 850 тысяч рублей (около 300 тысяч гривен).

Судья Вера Акимова в зале суда заявила, что политик понимал, что его заявления – "это клевета". По ее словам, он достоверно знал, что распространяемые сведения "порочат честь и достоинство, подрывают репутацию".

Читайте также В России состоятся 2 судебных заседания по Навальному

Сторона защиты просила вынести оправдательный приговор – "за отсутствием состава преступления". А прокурор Екатерина Фролова настаивала на выплате 950 тысяч рублей.

Навальный не признал вину

В то же время сам Алексей Навальный утверждал, что не совершал клевету лично на ветерана и не называл его по имени, а его слова были оценочными суждениями и не содержали фактов.

Оппозиционер вину не признал, и пояснил, что дело в отношении него возбуждено незаконно, и это является политическим преследованием. Он добавил, что его слова – это не факты, они касаются всех, кто снялся в ролике.

Судья признала политика виновным

Судья постановила, что вина Алексея Навального доказана. Доводы защиты о том, что Артеменко не мог сам написать заявление, суд назвал несостоятельными.

Заключение Навального: что известно