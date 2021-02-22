Міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу схвалили санкції щодо осіб, які відповідальні за арешт російського опозиціонера Олексія Навального. Обмеження введуть протягом тижня.

Про це заявив голова Європарламенту Жозеп Боррель під час брифінгу.

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У відповідь на події щодо Навального ми досягли політичної угоди ввести санкції проти тих, хто відповідальний за його арешт і засудження. Сподіваюся, це станеться скоро, сподіваюся, що процес займе максимум тиждень,

– сказав Боррель.

Він додав, що глави МЗС країн ЄС вирішили розглядати Росію як сусіда, який діє як супротивник.

Що відомо про справу Навального