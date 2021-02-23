Адміністрація президента США Джозефа Байдена може ввести санкції щодо Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Це питання координуватимуть з європейськими союзниками.

Адміністрація колишнього президента Дональда Трампа підготувала пакет санкцій через отруєння Навального. Однак команда національної безпеки Байдена має намір його оновити.

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Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена відмовився коментувати конкретні елементи пакету санкцій. Водночас він заявив, що "доступні варіанти" вже розглядають.

Досить сказати, що ми не будемо сидіти склавши руки перед обличчям цих порушень прав людини,

– наголосив чиновник.

Варто зауважити, що санкції стануть важливим кроком адміністрації Байдена у притягненні Росії до відповідальності через численні порушення прав людей.

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Справа Навального: коротко