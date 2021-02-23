Слідом за ЄС: у Байдена готують санкції через отруєння Навального – ЗМІ
Адміністрація президента США Джозефа Байдена може ввести санкції щодо Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального. Це питання координуватимуть з європейськими союзниками.
Джерело:Politico
Адміністрація колишнього президента Дональда Трампа підготувала пакет санкцій через отруєння Навального. Однак команда національної безпеки Байдена має намір його оновити.
Читайте також Бояться санкцій США: 18 європейських компаній відмовилися добудовувати "Північний потік-2"
Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена відмовився коментувати конкретні елементи пакету санкцій. Водночас він заявив, що "доступні варіанти" вже розглядають.
Досить сказати, що ми не будемо сидіти склавши руки перед обличчям цих порушень прав людини,
– наголосив чиновник.
Варто зауважити, що санкції стануть важливим кроком адміністрації Байдена у притягненні Росії до відповідальності через численні порушення прав людей.
До теми Ще одна країна потрапила до "чорному" списку офшорів ЄС
Справа Навального: коротко
- Олексія Навального отруїли "Новачком" 20 серпня 2020 року. Йому стало погано під час перельоту з Томська в Москву.
- 17 січня 2021 року Навального затримали після його повернення з Німеччини, де він лікувався від отруєння. Умовний термін опозиціонера вирішили замінити на реальний.
- Після затримання Навального в Росії спалахнули масові протести.
- Згодом опозиціонера засудили до 3,5 років ув'язнення. Він відбуватиме покарання у колонії загального режиму.
Поділитися новиною