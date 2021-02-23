Європейський Союз виключив острівну країну Домініку зі списку країн-офшорів. Наразі вона не відповідає усім критеріям уподаткування.

Домінікана наразі лише "частково відповідає вимогам" податкової політики ЄС.

До теми Євросоюз введе санкції проти Росії через Навального впродовж тижня, – Боррель

Рада переглянула список щодо юрисдикцій, які не співпрацюють з ЄС з метою оподаткування, та вирішила додати Домініку до цього списку,

– зазначається у повідомленні.

Існує низка критеріїв щодо податкової прозорості, справедливого оподаткування та впровадження міжнародних стандартів, які сприяють запобіганню розпаду податкової бази та переміщення прибутків.

Але баланс країн є нульовим, бо з цього списку виключили Барбадос, який у 2020 теж "не дотягував" до країн, яким можуть довіряти країни-члени ЄС свої заощадження.

Що відомо про список юрисдикцій

Список Євросоюзу щодо юрисдикцій країн, які не дотримуються зобов’язань про податкову співпрацю з ЄС, створили у грудні 2017 року. Він є частиною зовнішньої стратегії ЄС щодо оподаткування та має на меті внести вклад у постійні зусилля з просування належного податкового управління у всьому світі.

До цього переліку Рада ЄС включає країни, які:

не виконали своїх зобов'язань щодо впровадження реформ,

не вступили в конструктивний діалог з ЄС щодо управління податками.

У списку країн залишаються 12 юрисдикцій – Американське Самоа, Ангілья, Домініка, Фіджі, Гуам, Палау, Панама, Самоа, Сейшельські острови, Тринідад і Тобаго, Віргінські острови США та Вануату.