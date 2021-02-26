Ранее, чем ожидалось: в ЕС готовы ввести новые санкции против России
Евросоюз готов ввести новые санкции против России раньше, чем ожидалось. Толчком к этому стал арест российского оппозиционера Алексея Навального, а также преследование оппозиции.
Источник:твиттер Рикарда Йозвяка
Как пояснил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, санкции вступят в силу в начале следующей недели. Они будут касаться лиц, ответственных за нарушения прав человека.
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Йозвяк сказал, что ЕС введет санкции против России раньше, чем ожидалось.
Похоже, что запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении 4 человек из России, на которых ЕС хочет наложить санкции, будет еще быстрее: послы ЕС дадут "зеленый свет" на решение в понедельник, 1 марта, а имена должны быть официально опубликованы на следующий день,
– отметил Йозвяк.
Ранее дипломаты Европейского союза одобрили санкционный список против России из-за Навального. Под ограничения попадут:
- председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин,
- генпрокурор Игорь Краснов,
- глава Росгвардии Виктор Золотов,
- глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.
Заметим, что санкции на Россию наложили из-за ареста оппозиционера Алексея Навального.
Что известно об аресте Навального?Алексея Навального 17 января 2021 года задержали по возвращении из Германии, где он лечился от отравления "Новичком". Оппозиционера приговорили к 3,5 годам заключения. Он отбывает наказание в колонии общего режима. А 20 февраля суд в Москве признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана и обязал его выплатить 850 тысяч рублей штрафа.
Также сообщалось, что новые санкции против России готовят и США. Эти ограничения станут первым шагом новой администрации США в привлечении России к ответственности за нарушение прав человека.
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