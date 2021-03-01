В Московском суде резко ответили на требование Европейского суда по правам человека освободить Алексея Навального. В России заявили, что ЕСПЧ "не имеет права давать какие-либо советы и указания".

Решение Европейского суда по правам человека прокомментировал судья Дмитрий Балашов. Он подчеркнул, что ЕСПЧ не является высшим судом для судебной системы России.

Важно Раньше, чем ожидалось: в ЕС готовы ввести новые санкции против России

Позиция России

Как сказал Балашов, ЕСПЧ "не имеет права давать российским судьям какие-либо категорические указания и вмешиваться в деятельность национальных судов". Он также подчеркнул, что в своем решении ЕСПЧ адресовал обращение не судам, а правительству России, поэтому "это обращение к ним не имеет отношения".

Судья также назвал "голословными домыслами" Навального и его адвокатов утверждение, что оппозиционера лишили свободы по политическим мотивам, а у защиты есть основания опасаться за его жизнь и здоровье в колонии.

По мнению судьи, эти утверждения якобы не подтверждаются никакими объективными данными.

Почему судьи считают Навального виновным

В своем решении судья перечислил, что:

Навальный во время испытательного срока по делу "Ив Роше", больше 2 раз за год не являлся на регистрацию в инспекцию ФСИН в назначенные дни.

Оппозиционер после выписки из берлинской клиники "Шарите", где он лечился от отравления "Новичком", больше 30 дней не сообщал ФСИН о месте своего пребывания.

Обратите внимание! Алексея Навального отравили "Новичком" 20 августа 2020 года. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву.

Заметим, Европейский суд по правам человека требует от России немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. Для этого суд применил правило 39 Регламента.

Заключение в тюрьму Навального: главное