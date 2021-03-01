Европейский суд – не указ: в России резко отреагировали на требование освободить Навального
В Московском суде резко ответили на требование Европейского суда по правам человека освободить Алексея Навального. В России заявили, что ЕСПЧ "не имеет права давать какие-либо советы и указания".
Источник:Meduza
Решение Европейского суда по правам человека прокомментировал судья Дмитрий Балашов. Он подчеркнул, что ЕСПЧ не является высшим судом для судебной системы России.
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Позиция России
Как сказал Балашов, ЕСПЧ "не имеет права давать российским судьям какие-либо категорические указания и вмешиваться в деятельность национальных судов". Он также подчеркнул, что в своем решении ЕСПЧ адресовал обращение не судам, а правительству России, поэтому "это обращение к ним не имеет отношения".
Судья также назвал "голословными домыслами" Навального и его адвокатов утверждение, что оппозиционера лишили свободы по политическим мотивам, а у защиты есть основания опасаться за его жизнь и здоровье в колонии.
По мнению судьи, эти утверждения якобы не подтверждаются никакими объективными данными.
Почему судьи считают Навального виновным
В своем решении судья перечислил, что:
- Навальный во время испытательного срока по делу "Ив Роше", больше 2 раз за год не являлся на регистрацию в инспекцию ФСИН в назначенные дни.
- Оппозиционер после выписки из берлинской клиники "Шарите", где он лечился от отравления "Новичком", больше 30 дней не сообщал ФСИН о месте своего пребывания.
Заметим, Европейский суд по правам человека требует от России немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального. Для этого суд применил правило 39 Регламента.
Заключение в тюрьму Навального: главное
- Российского оппозиционера Алексея Навального 17 января 2021 года задержали после его возвращения из Германии, где он лечился от отравления "Новичком". Условный срок оппозиционера решили заменить реальным.
- После задержания Навального в России вспыхнули массовые протесты. Впоследствии оппозиционера приговорили к 3,5 годам заключения. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.
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