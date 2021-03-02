Америка ввела санкції проти російських чиновників через отруєння опозиціонера Олексія Навального. У Росії на те кажуть: втручаються у внутрішні справи країни і диктують свої закони.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова вже прокоментувала накладення санкцій на високопоставлених чиновників РФ. У першому ж реченні звернення в типовому стилі назвала це "ворожим антиросійським випадом".

Зверніть увагу Санкції за отруєння Навального: хто потрапив під обмеження США

Як відреагувала Росія на Санкції через Навального

МЗС стверджує: Білий дім заплутався у своїх проблемах і шукає винного у зовнішньому ворозі. Ним якраз і є Росія.

Отруєння Навального Захарова назвала "навмисне зробленою провокацією" самими штатами.

Реагувати на санкції будуть, виходячи з принципу взаємності. Однак зауважили: необов'язково санкціями.

Нав'язувати Росії якусь думку ззовні – марно. Цього ніколи раніше не вдавалося, стверджують у МЗС РФ.

Незалежно від американських "санкційних пристрастей" продовжимо послідовно і рішуче відстоювати національні інтереси, даючи відсіч будь-якої агресії. Закликаємо колег не гратися з вогнем,

– заявила Захарова.

Санкції проти Росії: що відомо

Через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального Європейський Союз наклав санкції проти кількох російських посадовців. Паралельно свої санкції проти отруєння Навального ввели США. У Штатів список обмежень і осіб, на яких їх застосують, значно ширший, ніж у ЄС.

Росію штати виключили зі списку тих країн, в яких може бути дозволений продаж і експорт озброєнь.

Серед людей, які потрапили у санкційний список, п ерший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко, начальник управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярін, директор ФСБ Олександр Бортніков та інші.