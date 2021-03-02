"Граєте з вогнем": Росія відреагувала на нові санкції США через Навального
Америка ввела санкції проти російських чиновників через отруєння опозиціонера Олексія Навального. У Росії на те кажуть: втручаються у внутрішні справи країни і диктують свої закони.
Джерело:сайт МЗС Росії
Представниця МЗС Росії Марія Захарова вже прокоментувала накладення санкцій на високопоставлених чиновників РФ. У першому ж реченні звернення в типовому стилі назвала це "ворожим антиросійським випадом".
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Як відреагувала Росія на Санкції через Навального
- МЗС стверджує: Білий дім заплутався у своїх проблемах і шукає винного у зовнішньому ворозі. Ним якраз і є Росія.
- Отруєння Навального Захарова назвала "навмисне зробленою провокацією" самими штатами.
- Реагувати на санкції будуть, виходячи з принципу взаємності. Однак зауважили: необов'язково санкціями.
- Нав'язувати Росії якусь думку ззовні – марно. Цього ніколи раніше не вдавалося, стверджують у МЗС РФ.
Незалежно від американських "санкційних пристрастей" продовжимо послідовно і рішуче відстоювати національні інтереси, даючи відсіч будь-якої агресії. Закликаємо колег не гратися з вогнем,
– заявила Захарова.
Санкції проти Росії: що відомо
- Через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального Європейський Союз наклав санкції проти кількох російських посадовців. Паралельно свої санкції проти отруєння Навального ввели США. У Штатів список обмежень і осіб, на яких їх застосують, значно ширший, ніж у ЄС.
- Росію штати виключили зі списку тих країн, в яких може бути дозволений продаж і експорт озброєнь.
- Серед людей, які потрапили у санкційний список, перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко, начальник управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярін, директор ФСБ Олександр Бортніков та інші.
- Серед компаній, внесених до списку санкцій мінфіну США, є ті, що пов'язані з хімічним виробництвом. Вони можуть бути причетні до виготовлення отрути для російського політика.
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