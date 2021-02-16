Обвиняют в клевете на ветерана: с Навального хотят еще взыскать почти миллион
С осужденного российского оппозиционера Алексея Навального хотят взыскать еще штраф в размере 950 тысяч рублей. Мол, за клевету на ветерана Гната Артеменко.
Источник:Meduza
О штрафе попросила прокурор Екатерина Фролова. Также просят назначить Навальному наказание по совокупности приговоров – 3 лет 6 месяцев тюрьмы.
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Однако в деле "Ив-Роше" оппозиционера приговорили к 3,5 года. Учитывая срок, который он провел под домашним арестом, в колонии политик будет находиться 2,8 года.
Кроме того, Фролова предложила выделить в отдельное производство материалы уголовного дела из-за высказываний Навального в адрес судьи, прокурора и потерпевшего. Прокурор считает слова политика оскорбительными.
Что говорит Навальный относительно "оскорбления ветерана"
Защита оппозиционера попросила суд оправдать Навального, ведь в деле, вероятно, нет состава преступления. Сам Навальный отметил, что каждый момент этого дела – юридическая чушь, и ему даже смотреть противно.
Оппозиционер также попросил рецепт соления огурцов, поскольку заявил, что о юридических вещах с прокурором говорить бессмысленно.
Каковы результаты заседания
Судебное заседание отложили на 20 февраля. Кстати, на эту дату назначена также апелляция на решение суда по делу "Ив Роше".
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В чем суть дела
- Навального обвиняют в клевете. Дело в том, что ветеран Второй мировой войны принимал участие в съемках в поддержку изменений в Конституцию России.
- Именно с помощью этих изменений президент России Владимир Путин может баллотироваться на должность еще 2 раза.
- Навальный назвал людей на видео "предателями" и "холуями".
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