С осужденного российского оппозиционера Алексея Навального хотят взыскать еще штраф в размере 950 тысяч рублей. Мол, за клевету на ветерана Гната Артеменко.

О штрафе попросила прокурор Екатерина Фролова. Также просят назначить Навальному наказание по совокупности приговоров – 3 лет 6 месяцев тюрьмы.

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Однако в деле "Ив-Роше" оппозиционера приговорили к 3,5 года. Учитывая срок, который он провел под домашним арестом, в колонии политик будет находиться 2,8 года.

Кроме того, Фролова предложила выделить в отдельное производство материалы уголовного дела из-за высказываний Навального в адрес судьи, прокурора и потерпевшего. Прокурор считает слова политика оскорбительными.

Что говорит Навальный относительно "оскорбления ветерана"

Защита оппозиционера попросила суд оправдать Навального, ведь в деле, вероятно, нет состава преступления. Сам Навальный отметил, что каждый момент этого дела – юридическая чушь, и ему даже смотреть противно.

Оппозиционер также попросил рецепт соления огурцов, поскольку заявил, что о юридических вещах с прокурором говорить бессмысленно.

Каковы результаты заседания

Судебное заседание отложили на 20 февраля. Кстати, на эту дату назначена также апелляция на решение суда по делу "Ив Роше".

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В чем суть дела