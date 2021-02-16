Пенсионер Петр Зуев принял участие в акции протеста в Калининграде 31 января. За это суд оштрафовал летнего мужчину на гигантскую для него сумму – 180 тысяч рублей (это более 68 тысяч в украинской валюте).

Суд решил, что пенсионер – злостный нарушитель, ведь это уже не первый раз участвует в несанкционированной акции.

Интересно Он вызывает у меня опасения, – Сенцов о Навальном

Пенсионер не намерен прекращать участие в акциях

Петр Иванович – пенсионер, он не может мириться с несправедливостью и часто участвует в пикетах, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем,

– сообщили в штабе Навального.

Сторонники оппозиционера говорят, что Зуева не напугали ни полицейские, ни решение суда. В штабе готовы оказать юридическую помощь всем, кому вменяют участие в незаконных акциях протеста.

Сторонники Навального поменяли формат акций

Отметим, что акции протеста в России активно возобновились после возвращения в страну Алексея Навального. По прилету оппозиционера задержали. А 3 февраля состоялось заседание суда по делу "Ив Роше". Политику заменили условный срок на реальный: в заключении Навальному придется пробыть 2 года 8 месяцев.

Сторонники Навального протестовали и после решения суда. Однако впоследствии штаб изменил тактику и скорректировал формат демонстраций. Так, 14 февраля люди вышли на мирную акцию. В День Валентина они устроили цепи солидарности с зажженными фонариками.