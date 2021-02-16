Пенсіонер Петро Зуєв взяв участь в акції протесту в Калінінграді 31 січня. За це суд оштрафував літнього чоловіка на велентську для нього суму – 180 тисяч рублів (це більше ніж 68 тисяч в українській валюті).

Суд вирішив, що пенсіонер – злісний порушник, адже це вже не вперше бере участь у несанкціонованій акції.

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Пенсіонер не має наміру припиняти участь в акціях

Петро Іванович – пенсіонер, він не може миритись з несправедливістю і часто бере участь у пікетах, незважаючи на серйозні проблеми зі здоров'ям,

– повідомили у штабі Навального.

Прихильники опозиціонера кажуть, що Зуєва не налякали ані поліцейські, ані рішення суду. У штабі готові надати юридичну допомогу усім, кому закидають участь у незаконних акціях протестів.

Прихильники Навального поміняли формат акцій

Зазначимо, що акції протесту у Росії активно відновились після повернення в країну Олексія Навального. Після прильоту опозиціонера затримали. А 3 лютого відбулось засідання суду у справі "Ів Роше". Політику замінили умовний термін на реальний: в ув'язненні Навальному доведеться пробути 2 роки 8 місяців.

Прихильники Навального протестували і після рішення суду. Проте згодом штаб змінив тактику та скорегував формат демонстрацій. Так, 14 лютого люди вийшли на мирну акцію. У День Валентина вони влаштували ланцюги солідарності з запаленими ліхатриками.