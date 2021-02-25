Навального этапировали из СИЗО в Москве: куда – неизвестно
Российского оппозиционера Алексея Навального вывезли из следственного изолятора "Матросская тишина". Адвокаты политика не знают, где сейчас их подзащитный.
Источник:Твиттер Вадима Кобзева
О самом факте этапирования рассказал адвокат Вадим Кобзев.
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Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России,
– отметил он.
Ожидают, что информацию сообщат родственникам
Источник: "РБК-Украина"
О том, что информации, где сейчас Навальный, нет, подтвердила и адвокат Ольга Михайлова. Защите должны были сообщить, в какую исправительную колонию этапируют оппозиционера, однако этого не сделали.
Михайлова надеется, что вскоре об этом хотя бы оповестят семью политика.
Коротко о заключении Навального:
- Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января.
- В аэропорту оппозиционера сразу задержали по делу "Ив Роше".
- 2 февраля суд в Москве заменил условный срок Навальному на реальный.
- С учетом срока домашнего ареста, Навальный пробудет в местах лишения свободы 2 года 10 месяцев.
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