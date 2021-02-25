Российского оппозиционера Алексея Навального вывезли из следственного изолятора "Матросская тишина". Адвокаты политика не знают, где сейчас их подзащитный.

О самом факте этапирования рассказал адвокат Вадим Кобзев.

К теме Послы стран ЕС договорились о санкциях из-за Навального: касаются руководителей силовых ведомств

Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России,

– отметил он.

Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) February 25, 2021

Ожидают, что информацию сообщат родственникам

Источник: "РБК-Украина"

О том, что информации, где сейчас Навальный, нет, подтвердила и адвокат Ольга Михайлова. Защите должны были сообщить, в какую исправительную колонию этапируют оппозиционера, однако этого не сделали.

Михайлова надеется, что вскоре об этом хотя бы оповестят семью политика.

Коротко о заключении Навального: