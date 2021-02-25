Російського опозиціонера Олексія Навального вивезли з слідчого ізолятора "Матроська тиша". Адвокати політика не знають, де зараз їхній підзахисний.

Про сам факт етапування розповів адвокат Вадим Кобзєв.

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Олексія Навального етаповано з СІЗО-1 ФСВП Росії,

– зазначив він.

Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) February 25, 2021

Очікують, що інформацію повідомлять родичам

Джерело: "РБК-Україна"

Про те, що інформації, де зараз Навальний, нема підтвердила і адвокатка Ольга Михайлова. Захисту мали повідомили, до якої виправної колонії етапують опозиціонера, проте цього не зробили.

Михайлова сподівається, що незабаром про це бодай сповістять родину політика.

Коротко про ув'язнення Навального: