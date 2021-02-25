Навального етапували з СІЗО у Москві: куди – невідомо
Російського опозиціонера Олексія Навального вивезли з слідчого ізолятора "Матроська тиша". Адвокати політика не знають, де зараз їхній підзахисний.
Джерело:Твіттер Вадима Кобзєва
Про сам факт етапування розповів адвокат Вадим Кобзєв.
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Олексія Навального етаповано з СІЗО-1 ФСВП Росії,
– зазначив він.
Очікують, що інформацію повідомлять родичам
Джерело: "РБК-Україна"
Про те, що інформації, де зараз Навальний, нема підтвердила і адвокатка Ольга Михайлова. Захисту мали повідомили, до якої виправної колонії етапують опозиціонера, проте цього не зробили.
Михайлова сподівається, що незабаром про це бодай сповістять родину політика.
Коротко про ув'язнення Навального:
- Олексій Навальний повернувся до Росії з Німеччини 17 січня.
- В аеропорту опозиціонера одразу затримали у справі "Ів Роше".
- 2 лютого суд у Москві замінив умовний термін Навальному на реальний.
- З врахуванням терміну домашнього арешту, Навальний пробуде у місцях позбавлення волі 2 роки 10 місяців.
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