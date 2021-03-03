В США не исключают новых санкций против России
Госдеп США не исключил возможность новых санкции против России. Это произойдет в случае повторного нарушения прав человека в стране, а также и из-за других злонамеренных действий.
Источник:Укринформ
Если введение санкций будет отвечать интересам США, Штаты их непременно применят. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
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У Прайса также спросили, планирует ли Вашингтон вводить санкции против фигурантов из списка, который США предоставил фонд российского оппозиционера Алексея Навального.
Представитель такую вероятность не исключил. Он отметил, если США таки решит их применить, то обнародует потенциальные шаги.
Что известно о санкциях США против России
- США 2 марта ввели санкции против российских чиновников из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального.
- Под ограничения попали первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, директор ФСБ Александр Бортников и другие.
- Также санкции наложили на 14 организаций, причастных к производству химического оружия.
- Кстати, перед тем санкции против должностных лиц России применил Евросоюз. Они касались заключения Навального и насилия против протестующих.
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