Госдеп США не исключил возможность новых санкции против России. Это произойдет в случае повторного нарушения прав человека в стране, а также и из-за других злонамеренных действий.

Если введение санкций будет отвечать интересам США, Штаты их непременно применят. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

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У Прайса также спросили, планирует ли Вашингтон вводить санкции против фигурантов из списка, который США предоставил фонд российского оппозиционера Алексея Навального.

Представитель такую вероятность не исключил. Он отметил, если США таки решит их применить, то обнародует потенциальные шаги.

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