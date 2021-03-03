Якщо запровадження санкцій відповідатиме інтересам США, Штати їх неодмінно застосують. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

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У Прайса також запитали, чи планує Вашингтон вводити санкції проти фігурантів зі списку, який США надав фонд російського опозиціонера Олексія Навального.

Речник таку ймовірність не виключив. Він зауважив, якщо США таки вирішить їх застосувати, то оприлюднить потенційні кроки.

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