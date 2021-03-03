Первые санкции Байдена против России и ФСБ: опубликовали список организаций
Государственный департамент США опубликовал перечень российских организаций, в отношении которых Белый дом ввел санкции. Действовать они будут не менее 12 месяцев.
Источник:Госждеп США
Основанием для введения антироссийских санкций стало дело Алексея Навального, которого отравили боевым ядом из группы "Новичок". Соединенные Штаты Америки добавили к санкционному списку 6 организаций, которые считают причастными к отравлению.
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На какие организации из России наложил санкции Белый дом
В сообщении Государственного департамента США от 2 марта говорится, что "правительство Российской Федерации применило химическое оружие против своих граждан, чем нарушило Конвенцию о запрещении химического оружия".
- За это и ввели санкции. Заметим, это фактически первые антироссийские санкции от администрации Джо Байдена.
Технически первыми были санкции против судна "Фортуна", которое строит "Северный поток-2", но они были только подтверждением санкции, введенных еще Белым домом при Дональде Трампе.
Под ограничительные меры США попали:
- 27 научный центр;
- 48 Центральный научно-исследовательский институт Сергиева Посада;
- 48 Центральный научно-исследовательский институт имени Кирова;
- 48 Центральный научно-исследовательский институт Екатеринбурга;
- Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии ("ГосНИИОХТ")
- 33 Центральный научно-исследовательский и испытательный институт.
Все эти учреждения, по мнению американцев, причастны к разработке химического оружия, а также тесно сотрудничают с Федеральной службой безопасности, а:
- "ФСБ причастна к отравлению Алексея Навального в августе 2020 химическим оружием – нервно-паралитическим веществом, известным как "Новичок". ФСБ получает санкции за участие в отравлении Навального и за хранение химического оружия "Новичок".
Санкции вступят в силу после публикации сообщения Федерального реестра, а действовать будут по меньшей мере 12 месяцев.
Коротко об отравлении Навального
- 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск – Москва. Рейс экстренно приземлился в Омске, и там политика пытались спасти в местной больнице. Соратники оппозиционера сразу заявили об отравлении.
- Из Омска Навального вывезли в Берлин. Впоследствии Германии объявила, что врачи установили факт отравления россиянина боевым веществом из группы "Новичок".
- Кремль в своих комментариях избегает даже упоминать фамилию Навального, сам же политик открыто обвиняет Путина в попытке убийства.
- 17 января оппозиционера задержали в Москве после возвращения из Германии. В итоге Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.
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