Государственный департамент США опубликовал перечень российских организаций, в отношении которых Белый дом ввел санкции. Действовать они будут не менее 12 месяцев.

Основанием для введения антироссийских санкций стало дело Алексея Навального, которого отравили боевым ядом из группы "Новичок". Соединенные Штаты Америки добавили к санкционному списку 6 организаций, которые считают причастными к отравлению.

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На какие организации из России наложил санкции Белый дом

В сообщении Государственного департамента США от 2 марта говорится, что "правительство Российской Федерации применило химическое оружие против своих граждан , чем нарушило Конвенцию о запрещении химического оружия".

За это и ввели санкции. Заметим, это фактически первые антироссийские санкции от администрации Джо Байдена.

Технически первыми были санкции против судна "Фортуна", которое строит "Северный поток-2", но они были только подтверждением санкции, введенных еще Белым домом при Дональде Трампе.

Под ограничительные меры США попали:

27 научный центр;

48 Центральный научно-исследовательский институт Сергиева Посада;

48 Центральный научно-исследовательский институт имени Кирова;

48 Центральный научно-исследовательский институт Екатеринбурга;

Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии ("ГосНИИОХТ")

33 Центральный научно-исследовательский и испытательный институт.

Все эти учреждения, по мнению американцев, причастны к разработке химического оружия, а также тесно сотрудничают с Федеральной службой безопасности, а:

"ФСБ причастна к отравлению Алексея Навального в августе 2020 химическим оружием – нервно-паралитическим веществом, известным как "Новичок". ФСБ получает санкции за участие в отравлении Навального и за хранение химического оружия "Новичок".

Санкции вступят в силу после публикации сообщения Федерального реестра, а действовать будут по меньшей мере 12 месяцев.

Коротко об отравлении Навального

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск – Москва. Рейс экстренно приземлился в Омске, и там политика пытались спасти в местной больнице. Соратники оппозиционера сразу заявили об отравлении.

Из Омска Навального вывезли в Берлин. Впоследствии Германии объявила, что врачи установили факт отравления россиянина боевым веществом из группы "Новичок".

Кремль в своих комментариях избегает даже упоминать фамилию Навального, сам же политик открыто обвиняет Путина в попытке убийства.

17 января оппозиционера задержали в Москве после возвращения из Германии. В итоге Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.