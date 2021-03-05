Уряди Великої Британії та США хоче ввести додаткові санкції щодо Росії. Крім порушень прав людини у справі Навального, Російська Федерація порушила угоду про невикористання хімічної зброї.

У британському уряді наполягають, щоб Організація заборони хімічної зброї продовжувала чинити тиск на Росію. Через те, що остання використала заборонені речовини, щоб "розправитися" з лідером опозиції.

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США й Велика Британія зважують додаткове покарання Росії за використання нею хімічної зброї. Причому варіанти охоплюють від санкцій проти олігархів до надзвичайного кроку – обмежень проти державного боргу країни,

– пишуть журналісти Bloomberg із посиланням на власні джерела.

До обговорення впровадження додаткових санкцій Велика Британія хоче залучити ключових європейських партнерів – Францію та Німеччину.

Важливо! Конвенція про хімічну зброю – це міжнародний договір в рамках ООН, який забороняє виробництво та використання низки хімічних речовин через небезпеку для здоров'я та довкілля. Документ підписали 190 країн світу зі 196. Він набув чинності у 1997 році, коли його ратифікували 65 країн світу.

Санкції проти Росії

Перші санкції проти Росії Євросоюз запровадив у жовтні 2020 року. Обмеження стосувались 6 людей та науково-дослідного інституту органічної хімії та технології через отруєння Навального.

16 лютого 2021 року опозиціонеру оголосили вирок у другій справі через наклеп на ветерана. Тоді ЄС ввели санкції щодо Росії.

Одразу після того – покарання ввів уряд США. Ці обмеження є ширшими за європейські. Проте спрямовані вони так само – проти союзників президента Володимира Путіна.

Зважаючи на грубі порушення Конвенції, очікують, що уряд Байдена незабаром проведе другий, масштабніший раунд санкцій щодо країни-порушниці.

Коротко про отруєння Навального