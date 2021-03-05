Через хімічну зброю Росії загрожують додаткові санкції від Британії та США
Уряди Великої Британії та США хоче ввести додаткові санкції щодо Росії. Крім порушень прав людини у справі Навального, Російська Федерація порушила угоду про невикористання хімічної зброї.
Джерело:Bloomberg
У британському уряді наполягають, щоб Організація заборони хімічної зброї продовжувала чинити тиск на Росію. Через те, що остання використала заборонені речовини, щоб "розправитися" з лідером опозиції.
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США й Велика Британія зважують додаткове покарання Росії за використання нею хімічної зброї. Причому варіанти охоплюють від санкцій проти олігархів до надзвичайного кроку – обмежень проти державного боргу країни,
– пишуть журналісти Bloomberg із посиланням на власні джерела.
До обговорення впровадження додаткових санкцій Велика Британія хоче залучити ключових європейських партнерів – Францію та Німеччину.
Санкції проти Росії
- Перші санкції проти Росії Євросоюз запровадив у жовтні 2020 року. Обмеження стосувались 6 людей та науково-дослідного інституту органічної хімії та технології через отруєння Навального.
- 16 лютого 2021 року опозиціонеру оголосили вирок у другій справі через наклеп на ветерана. Тоді ЄС ввели санкції щодо Росії.
- Одразу після того – покарання ввів уряд США. Ці обмеження є ширшими за європейські. Проте спрямовані вони так само – проти союзників президента Володимира Путіна.
- Зважаючи на грубі порушення Конвенції, очікують, що уряд Байдена незабаром проведе другий, масштабніший раунд санкцій щодо країни-порушниці.
Коротко про отруєння Навального
- 20 серпня 2020 року Олексію Навальному стало погано у літаку Томськ – Москва. Рейс екстрено приземлився в Омську. Місцеві медики намагалися врятувати опозиціонера.
- Соратники опозиціонера одразу заявили про отруєння.
- З Омська Навального вивезли в Берлін. Згодом німецькі лікарі після низки експертиз заявили про факт отруєння росіянина бойовою речовиною з групи "Новачок".
- Опозиціонер лікувався у Німеччині понад 5 місяців, після чого вирішив повернутися до Москви. 17 січня 2021 року опозиціонера затримали в аеропорті, коли політик повертався додому.
- 2 лютого 2021 року Олексія Навального засудили до 3,5 років колонії загального режиму.
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