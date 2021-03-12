На Западе окончательно осознали, что вести диалог с Кремлем – бессмысленно. Именно поэтому в администрации Джо Байдена перешли к введению санкций, основанных на законе, который начали использовать еще в 1991 году.

Соответствующий закон приняли для того, чтобы сдерживать террористов Сирии, Ливии, Ирака и Ирана. Об этом в своем блоге "Теории заговора" рассказал журналист и ведущий Алексей Печий.

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Сейчас речь идет о последних санкциях за отравление и преследование Алексея Навального, которые США ввели, исходя из положений закона "О контроле над химическим и биологическим оружием", пояснил Алексей Печий.

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По его словам, этот закон предусматривает, что в случае использования любой страной подобного оружия, Америка тут же вводит санкции.

Первый удар – это запрет на экспорт продукции двойного назначения,

– отметил Печий.

Напомним! Американским гражданам запретили любые связи с так называемыми институтами и научными центрами России, которые так или иначе связаны с разработкой химических веществ.

Особенности закона

Но особенность этого закона в том, как отметил журналист, что прибегнув к одному его положению, уже через 90 дней президент Джо Байден будет обязан ввести и такие, а это:

запрет на оказание России любой американской помощи;

запрет на кредитование России не только США, но и ее партнерами;

и что важно – запрет на продажу России оборудования и технологий для добычи нефти и газа.

"Проще говоря, запущенный закон 1991 года уже в ближайшей перспективе может отбросить Россию к тому периоду СССР, который ознаменовался его полным развалом", – отметил Печий.

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Он добавил, что на Западе поняли – когда власть в стране захватили преступники, а номинальный президент ничего с этим сделать не может, намного проще просто отгородиться от этой страны и дать ей медленно исчезать в полете.

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