Из-за отравления Навального: Канада ввела санкции против чиновников России
Канада ввела санкции против чиновников России. Это сделали из-за отравления оппозиционера Алексея Навального и замены условного срока на реальный.
Источник:МИД Канады
Соответствующий санкционный список опубликовали на сайте министерства иностранных дел Канады. В него попало 9 человек.
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Кто попал в санкционный список
В ведомстве сообщили, что санкции наложили на таких лиц:
- директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова;
- главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова;
- первого замглаву администрации президента Сергея Кириенко;
- генерального прокурора Игоря Краснова;
- замминистра обороны Алексея Криворучко;
- замминистра обороны Павла Попова;
- главу управления Кремля по внутренней политике Андрея Ярина;
- главу Национальной гвардии Виктора Золотова;
- полномочного представителя президента в Сибири Сергея Меняйло.
"С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции против российских официальных лиц в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, которые осуществляют в России", – говорится в заявлении МИД Канады министра иностранных дел Канады Марка Гарно.
Россия ответит на санкции
Также на сайте отметили, что все чиновники и силовики, против которых Канада ввела санкции, фигурировали в санкционных списках США и Евросоюза. В то же время Россия намерена ответить на санкции Канады против нее.
Последние санкции против России
- В конце марта Европейский Союз одобрил новые санкции против России, Китая и Северной Кореи и обвинил страны в нарушении прав человека.
- США также ввели новые санкции против России из-за Навального и Скрипалей.
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