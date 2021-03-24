Канада ввела санкции против чиновников России. Это сделали из-за отравления оппозиционера Алексея Навального и замены условного срока на реальный.

Соответствующий санкционный список опубликовали на сайте министерства иностранных дел Канады. В него попало 9 человек.

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Кто попал в санкционный список

В ведомстве сообщили, что санкции наложили на таких лиц:

директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова;

главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова;

первого замглаву администрации президента Сергея Кириенко;

генерального прокурора Игоря Краснова;

замминистра обороны Алексея Криворучко;

замминистра обороны Павла Попова;

главу управления Кремля по внутренней политике Андрея Ярина;

главу Национальной гвардии Виктора Золотова;

полномочного представителя президента в Сибири Сергея Меняйло.

"С 24 марта 2021 года Канада вводит санкции против российских официальных лиц в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, которые осуществляют в России", – говорится в заявлении МИД Канады министра иностранных дел Канады Марка Гарно.

Россия ответит на санкции

Также на сайте отметили, что все чиновники и силовики, против которых Канада ввела санкции, фигурировали в санкционных списках США и Евросоюза. В то же время Россия намерена ответить на санкции Канады против нее.

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