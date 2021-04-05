Примерно 48% россиян считают справедливым приговор оппозиционеру Алексею Навальному. В то же время 29% опрашиваемых имеют противоположный взгляд на ситуацию.

По данным социологической службы "Левада-центр", еще 23 процента респондентов не могут однозначно ответить на этот вопрос.

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Детали исследования

Львиная доля несогласных с приговором Навальному – молодежь от 18 до 22 лет. Кроме того, большинство из этих людей – жители Москвы и крупных городов. Из них 61% опрашиваемых хотят скорейшего освобождения оппозиционера.

Большинство населения небольших и средних городов убеждены, что суд прав.

Что говорят социологи

Директор "Левада-центра" Лев Гудков заявил, что решающее значение имеет канал, через который люди воспринимают информацию.

Если это телевидение, где происходит систематическая дискредитация политика, то результат один. Если соцсети, то это уже совсем другая информация и другой уровень осведомленности,

– говорится в сообщении.

Заключение Навального: последние новости