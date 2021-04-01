В российского оппозиционера Алексея Навального ухудшилось здоровье в следственном изоляторе. Медики отметили, что без надлежащей помощи жизнь заключенного политика может быть под угрозой.

Симптомы, которые есть у оппозиционера, могут быть похожими на заболевание ишиас. Об этом в эфире заявил редактор The Insider Роман Доброхотов.

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Болезнь Навального может прогрессировать

По его словам, Навальный не может получать нормальную медицинскую помощь. Поэтому болезнь, которую сначала можно было легко вылечить, может прогрессировать на другие части тела и стать опасной для жизни.

Если Навального не лечить сейчас, он фактически может стать человеком с инвалидностью. Это очень серьезно,

– отметил Доброхотов.

Врачи требуют предоставить помощь оппозиционеру

Он отметил, что врачи очень быстро собирают подписи, чтобы помочь Навальному. Уже собрали – более 1,5 тысячи.

"Мы не ожидали такого результата. До этого медики пытались максимально далеко держаться от заявлений, которые можно воспринять как политические", – сказал журналист. Он отметил, что эту ситуацию не воспринимают как политику.

Говорится о сочувствии и врачебном долге, присяге Гиппократа,

– сказал редактор.

Ранее Навального отравили, как рассказал Доброхотов, врачи, работавшие на Федеральную службу России. Он не считает, что ухудшение состояния здоровья оппозиционера надо связывать со второй попыткой отравления. Хотя исключать это тоже нельзя.

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"Врачам нужно определяться, с кем они: с теми, кто убивает российских граждан, или с теми, кто хочет их спасти", – также добавил журналист.

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