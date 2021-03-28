Жалуется на боль в ноге, однако ходит: Навального в колонии навестила комиссия
Защитники Алексея Навального ранее сообщили, что у оппозиционера ухудшилось здоровье. Для проверки во Владимирскую область направили Общественную наблюдательную комиссию.
Источник:Meduza
Визитеры заверили, хотя Навальный и жалуется на боль в ноге, он продолжает ходить самостоятельно. Единственное, что попросил оппозиционер, – лекарства.
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Оппозиционер просил о лекарствах
Навальный хочет, чтобы ему кололи "Диклофенак", который бы снял болевой синдром. В этом комиссия пообещала посодействовать.
При этом он (Навальный – 24 канал) продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий у него не было,
– отметил председатель комиссии Вячеслав Куликов.
Просьбу Навального об инъекциях зафиксировали в медицинской части колонии. Также медиков попросили обратить на это внимание.
Навальный жаловался на боль в спине и ноге
Отметим, что Навальный жаловался на сильную боль в спине и ноге. Для того, чтобы облегчить состояние заключенного, ему давали сразу по 2 таблетки обезболивающего.
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