Защитники Алексея Навального ранее сообщили, что у оппозиционера ухудшилось здоровье. Для проверки во Владимирскую область направили Общественную наблюдательную комиссию.

Визитеры заверили, хотя Навальный и жалуется на боль в ноге, он продолжает ходить самостоятельно. Единственное, что попросил оппозиционер, – лекарства.

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Оппозиционер просил о лекарствах

Навальный хочет, чтобы ему кололи "Диклофенак", который бы снял болевой синдром. В этом комиссия пообещала посодействовать.

При этом он (Навальный – 24 канал) продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий у него не было,

– отметил председатель комиссии Вячеслав Куликов.

Просьбу Навального об инъекциях зафиксировали в медицинской части колонии. Также медиков попросили обратить на это внимание.

Навальный жаловался на боль в спине и ноге

Отметим, что Навальный жаловался на сильную боль в спине и ноге. Для того, чтобы облегчить состояние заключенного, ему давали сразу по 2 таблетки обезболивающего.

Обратите внимание! Навального задержали сразу после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления. В феврале суд заменил ему условный срок на ренальный по делу "Ив Роше". Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.