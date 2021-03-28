Захисники Олексія Навального раніше повідомили, що у опозиціонера погіршилось здоров'я. Зокрема, ув'язнений політик скаржився на сильний біль в нозі. Для перевірки у Володимирську область направили Громадську спостережну комісію.

Візитери запевнили, хоча Навальний і скаржиться на біль у нозі, він продовжує ходити самостійно. Єдине, що попросив опозиціонер, – ліки.

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Опозиціонер просив про ліки

Навальний хоче, аби йому кололи "Диклофенак", який би зняв больовий синдром. У цьому комісія пообіцяла посприяти.

При цьому він (Навальний – 24 канал) продовжує ходити самостійно. Інших побажань у нього не було,

– зазначив голова комісії В'ячеслав Куликов.

Прохання Навального про ін'єкції зафіксували у медичній частині колонії. Також медиків попросили звернути на це увагу.

Навальний скаржився на біль в спині та нозі

Зазначимо, що Навальний скаржився на сильний біль у спині та нозі. Для того, аби полегшити стан в'язня, йому давали одразу по 2 таблетки знеболювального.

Зверніть увагу! Навального затримали одразу після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння. У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Покарання опозиціонер відбуває у колонії строгого режиму №2 у місті Покров Володимирської області.