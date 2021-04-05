Заключенный Алексей Навальный рассказал, что у него плохое самочувствие. Кроме того, в его отряде в колонии уже троих человек госпитализировали с туберкулезом. Самого оппозиционера тоже перевели в медицинско-санитарную часть.

Всего в отряде 15 человек, то есть 20% – больные туберкулезом. Обращение Навального опубликовали в его соцсетях.

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В каком состоянии Навальный

Оппозиционер заявил, что несмотря на наличие больных, начальство пытается скрыть статистику. Навальный имеет температуру – 38,1 градуса, а также сильный кашель. Кроме того, политик продолжает голодать.

У меня есть гарантированное законом право пригласить врача-специалиста за свой счет,

– подчеркнул политик.

По информации "Известий", Навального уже перевели в медико-санитарную часть, где он находится под наблюдением специалистов. У него взяли необходимые анализы, в частности, тест на коронавирус.

Что этому предшествовало

Навальный объявил голодовку 31 марта. Он требовал пустить к нему врача, поскольку несколько недель жаловался на боли в спине и ноге.

Заключение Навального: кратко