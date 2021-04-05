Сильный кашель и температура: Навальный заявил о вспышке туберкулеза в колонии
Заключенный Алексей Навальный рассказал, что у него плохое самочувствие. Кроме того, в его отряде в колонии уже троих человек госпитализировали с туберкулезом. Самого оппозиционера тоже перевели в медицинско-санитарную часть.
Источник:Инстаграм Алексея Навального
Всего в отряде 15 человек, то есть 20% – больные туберкулезом. Обращение Навального опубликовали в его соцсетях.
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В каком состоянии Навальный
Оппозиционер заявил, что несмотря на наличие больных, начальство пытается скрыть статистику. Навальный имеет температуру – 38,1 градуса, а также сильный кашель. Кроме того, политик продолжает голодать.
У меня есть гарантированное законом право пригласить врача-специалиста за свой счет,
– подчеркнул политик.
По информации "Известий", Навального уже перевели в медико-санитарную часть, где он находится под наблюдением специалистов. У него взяли необходимые анализы, в частности, тест на коронавирус.
Что этому предшествовало
Навальный объявил голодовку 31 марта. Он требовал пустить к нему врача, поскольку несколько недель жаловался на боли в спине и ноге.
Заключение Навального: кратко
- В августе Навального отравили, ему стало плохо на борту самолета.
- Впоследствии его перевезли из России на лечение в Германию. В крови политика обнаружили остатки препарата группы "Новичок".
- По возвращении из Германии в январе 2021 года Навального задержали.
- В феврале 2021 года его осудили на 3,5 года тюремного заключения – условный срок по делу "Ив-Роше" заменили на реальный.
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