Юлія Навальна 13 квітня нарешті змогла відвідати Олексія Навального у колонії. Жінка розповіла, що опозиціонер погано почувається і йому важко говорити.

За словами Навальної, це все одно було найкраще у її житті побачення з найкрутішим хлопцем на світі. Дружина опозиціонера пожартувала, що він запросив її у крихітну кімнату, і розмовляти довелося через скло і телефонну трубку.

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Однак Навальна заявила, що це – геть неважливо. Головне – чоловік не втрачає оптимізму і життєрадісності.

Щоправда, говорити йому важко, і час від часу кладе трубку та лягає на стіл, щоб відпочити,

– розповіла дружина політика.

Навальна розповіла, що опозиціонер дуже сильно схуд. При зрості 190 він вже важить 76 кілограмів.

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Жінка зізналася: ще ніколи вона не бачила, щоб шкіра так обтягувала череп. Однак Навальний не збирається втрачати надію. Він пише веселі пости в інстаграм і бореться за Коран.

Навальний і Коран

Політик розповів, що судиться з колонією через відмову надати йому Коран. Опозиціонер планував його вивчати під час перебування у колонії.

За словами Навального, він склав список справ, які мають зробити його кращим. Серед них – "глибоко вивчити і зрозуміти Коран і Сунну Пророка".

Однак у колонії політику не віддають його книг. Таке рішення аргументують тим, що видання начебто потрібно перевірити "на екстремізм". Процедура може тривати до 3 місяців.

Що відбувається з Навальним