Бьют электрошокерами: в России жестоко задерживают людей на митингах за Навального – видео
В России 21 апреля продолжаются митинги в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального. Не обходится и без жестоких задержаний протестующих.
Источник:24 канал
В Санкт-Петербурге силовики разгоняют многочисленный митинг. К демонстрантам применяют силу, даже к девушкам.
Важно Людей разгоняют и задерживают: в России продолжаются масштабные митинги за Навального – фото, видео
Так, одну из митингующих били электрошокером во время задержания. Девушка громко кричала.
В целом людей хватают, "скручивают" и ведут к полицейским авто.
ОМОНовцы разгоняют митинг, смотрите видео:
Сколько уже задержали
По данным "ОВД-инфо", уже задержали более 450 человек. Больше всего – в Уфе, Санкт-Петербурге и Кемерово.
Почему россияне выходят на протесты
- Все из-за состояния здоровья Навального. Когда оппозиционер вернулся из Германии, где лечился от отравления "Новичком", его задержали.
- Впоследствии условный срок Навального заменили на реальный – более 3 лет.
- В конце марта политик объявил голодовку, чтобы к нему допустили частного врача. Перед тем у него болела спина.
- 17 апреля врач оппозиционера сообщила, что политик в критическом состоянии. Из-за низкого количества калия в крови у него может остановиться сердце.
- В то же время там утверждают, что якобы состояние оппозиционера "удовлетворительное".
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