В России 21 апреля продолжаются митинги в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального. Не обходится и без жестоких задержаний протестующих.

В Санкт-Петербурге силовики разгоняют многочисленный митинг. К демонстрантам применяют силу, даже к девушкам.

Важно Людей разгоняют и задерживают: в России продолжаются масштабные митинги за Навального – фото, видео

Так, одну из митингующих били электрошокером во время задержания. Девушка громко кричала.

В целом людей хватают, "скручивают" и ведут к полицейским авто.

ОМОНовцы разгоняют митинг, смотрите видео:

Сколько уже задержали

По данным "ОВД-инфо", уже задержали более 450 человек. Больше всего – в Уфе, Санкт-Петербурге и Кемерово.

Почему россияне выходят на протесты