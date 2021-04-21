Россияне 21 апреля вышли на протесты, чтобы поддержать заключенного Алексея Навального. Здоровье оппозиционера за время пребывания в колонии значительно ухудшилось. Его близкие заявляют, что состояние – критическое.

Протесты в России в поддержку Навального

Протесты проходят в городах России, а также за рубежом. На улицы городов вышли колонны силовиков.

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На акции во Владивостоке собрались от 500 до 1000 человек. Они ходили колоннами и выкрикивали "Россия будь свободной!", "Свободу Навальному!" и "Вставайте города, с родиной – беда!".

Смотрите видео протеста во Владивостоке:

В Сибири на протестующих с самого утра ждут полицейские и силовики. Они сформировали ограждения.

В Хабаровске зафиксировали колонны силовиков. Они ходят по центру города, чтобы остановить акции в поддержку Навального. В то же время несколько десятков человек водили хороводы и пели "Катюшу" на фоне военной техники.

Силовики в Хабаровске: видео

Протестующие поют "Катюшу": видео

В Хабаровске несколько десятков людей ведут хоровод на фоне военной техники. И, что иронично, поют известную всем «Катюшу», пока сотрудники полиции говорят о несанкционированности митинга. pic.twitter.com/4K09Je2tpS — SOTA (@SotaVision) April 21, 2021

Акции за рубежом

Демонстрации в поддержку Навального состоялись в Сиднее и Сиэтле. Люди вышли к дипломатическим представительствам России с плакатом "Свободу Навальному".



Акция в Сиднее / Фото Meduza

Первые задержания

По данным Meduza, правоохранители приходили с обысками к активистам и членам штаба Навального в разных городах России. К журналистам наведывались даже в 06:30, мотивируя это "профилактической беседой".

Кого задержали

Политика Владимира Рыжкова;

волонтера Ольгу Комлеву из Уфы;

заместителя директора Института прикладной физики РАН Ефима Хазанова;

кинорежиссера Артема Бурлова и других.

Призывы к масштабным протестам

Россиян призвали выходить на митинги, когда состояние здоровья оппозиционера ухудшилось. "Вы когда-нибудь видели, как убивают человека? Вы видите это прямо сейчас", – отметили у Навального.

И как бы ни хотелось не думать об этом, Алексея Навального убивают. Страшным способом. На глазах у всех нас,

– подчеркнули его соратники.

"Перед каждым встает вопрос, готовы ли мы сделать что-то, чтобы спасти жизнь человеку, который много лет рискует ею ради нас", – добавили они.

Организаторы отметили, что жизнь Навального висит на волоске. "Мы не знаем, сколько он сможет выдержать. Но понятно, что времени нет", – подчеркнули они.

Обратите внимание! В США уже пригрозили российским властям, что непременно будут последствия, если Навальный умрет в тюрьме.

В каком состоянии Навальный