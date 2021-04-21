В России вспыхнули масштабные митинги в поддержку Навального: фото, видео
Россияне 21 апреля вышли на протесты, чтобы поддержать заключенного Алексея Навального. Здоровье оппозиционера за время пребывания в колонии значительно ухудшилось. Его близкие заявляют, что состояние – критическое.
Источник:24 канал
Протесты в России в поддержку Навального
Протесты проходят в городах России, а также за рубежом. На улицы городов вышли колонны силовиков.
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На акции во Владивостоке собрались от 500 до 1000 человек. Они ходили колоннами и выкрикивали "Россия будь свободной!", "Свободу Навальному!" и "Вставайте города, с родиной – беда!".
Смотрите видео протеста во Владивостоке:
В Сибири на протестующих с самого утра ждут полицейские и силовики. Они сформировали ограждения.
В Хабаровске зафиксировали колонны силовиков. Они ходят по центру города, чтобы остановить акции в поддержку Навального. В то же время несколько десятков человек водили хороводы и пели "Катюшу" на фоне военной техники.
Силовики в Хабаровске: видео
Протестующие поют "Катюшу": видео
Акции за рубежом
Демонстрации в поддержку Навального состоялись в Сиднее и Сиэтле. Люди вышли к дипломатическим представительствам России с плакатом "Свободу Навальному".
Акция в Сиднее / Фото Meduza
Первые задержания
По данным Meduza, правоохранители приходили с обысками к активистам и членам штаба Навального в разных городах России. К журналистам наведывались даже в 06:30, мотивируя это "профилактической беседой".
Кого задержали
- Политика Владимира Рыжкова;
- волонтера Ольгу Комлеву из Уфы;
- заместителя директора Института прикладной физики РАН Ефима Хазанова;
- кинорежиссера Артема Бурлова и других.
Призывы к масштабным протестам
Россиян призвали выходить на митинги, когда состояние здоровья оппозиционера ухудшилось. "Вы когда-нибудь видели, как убивают человека? Вы видите это прямо сейчас", – отметили у Навального.
И как бы ни хотелось не думать об этом, Алексея Навального убивают. Страшным способом. На глазах у всех нас,
– подчеркнули его соратники.
"Перед каждым встает вопрос, готовы ли мы сделать что-то, чтобы спасти жизнь человеку, который много лет рискует ею ради нас", – добавили они.
Организаторы отметили, что жизнь Навального висит на волоске. "Мы не знаем, сколько он сможет выдержать. Но понятно, что времени нет", – подчеркнули они.
В каком состоянии Навальный
- В конце марта он объявил голодовку, чтобы к нему допустили частного врача. Перед тем он жаловался адвокатам на сильные боли в спине.
- 17 апреля врач оппозиционера сообщила, что политик в критическом состоянии. Ведь из-за низкого количество калия в крови у него может остановиться сердце.
- 19 апреля в Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что переводят Навального из колонии в стационар областной больницы для осужденных.
- В то же время там утверждают, что оппозиционера ежедневно осматривает врач-терапевт. А состояние его здоровья называют "удовлетворительным".
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