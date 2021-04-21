В России начались массовые аресты перед акциями в поддержку Навального
В России силовики с самого утра 21 апреля пришли к активистам и журналистам в разных городах страны. Это произошло перед всероссийской акцией протеста в поддержку Алексея Навального.
Источник:"Медуза"
К примеру, силовики пришли в дом внештатного корреспондента "Медузы" Александра Горохова, но его не было дома.
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Силовики пришли в дом журналиста в Москве в 6:30. Они мотивировали это тем, что хотели "провести профилактическую беседу с журналистом".
К кому еще наведались силовики
- В Петербурге пришли с обыском к одному из авторов телеграмм-канала "Ротонда", корреспонденту "Фонтанки" Ксении Клочковой. Полицейские искали сотрудника петербургского штаба Навального Дениса Кабакова, который ранее жил в этой квартире. По словам Клочковой, в ходе обыска у нее ничего не изъяли.
- Позже силовики пришли к нескольким волонтерам и активистам с обысками в рамках уголовного дела о перекрытии дорог, возбужденного после зимних митингов в поддержку Навального.
- Всего в Петербурге по состоянию на 8:17 провели обыски у 6 активистов. Среди них координаторы движения "Весна" Евгений Затеев и Валентин Хорошенин.
В то же время обыски продолжались и в Екатеринбурге. Там силовики пришли к координатору местного штаба Навального Алексея Гресько.
Не обошлось без задержаний
В Кургане задержали сотрудницу местного штаба Навального Софию Лопатину. По данным СМИ и правозащитников, задержание активистов также провели в:
- Нижнем Новгороде,
- Пятигорске,
- Сыктывкаре,
- Иркутске.
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