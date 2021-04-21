В России силовики с самого утра 21 апреля пришли к активистам и журналистам в разных городах страны. Это произошло перед всероссийской акцией протеста в поддержку Алексея Навального.

К примеру, силовики пришли в дом внештатного корреспондента "Медузы" Александра Горохова, но его не было дома.

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Силовики пришли в дом журналиста в Москве в 6:30. Они мотивировали это тем, что хотели "провести профилактическую беседу с журналистом".

К кому еще наведались силовики

В Петербурге пришли с обыском к одному из авторов телеграмм-канала "Ротонда", корреспонденту "Фонтанки" Ксении Клочковой . Полицейские искали сотрудника петербургского штаба Навального Дениса Кабакова , который ранее жил в этой квартире. По словам Клочковой, в ходе обыска у нее ничего не изъяли.

. Полицейские искали сотрудника петербургского штаба Навального , который ранее жил в этой квартире. По словам Клочковой, в ходе обыска у нее ничего не изъяли. Позже силовики пришли к нескольким волонтерам и активистам с обысками в рамках уголовного дела о перекрытии дорог, возбужденного после зимних митингов в поддержку Навального.

с обысками в рамках уголовного дела о перекрытии дорог, возбужденного после зимних митингов в поддержку Навального. Всего в Петербурге по состоянию на 8:17 провели обыски у 6 активистов. Среди них координаторы движения "Весна" Евгений Затеев и Валентин Хорошенин.

В то же время обыски продолжались и в Екатеринбурге. Там силовики пришли к координатору местного штаба Навального Алексея Гресько.

Не обошлось без задержаний

В Кургане задержали сотрудницу местного штаба Навального Софию Лопатину. По данным СМИ и правозащитников, задержание активистов также провели в:

Нижнем Новгороде,

Пятигорске,

Сыктывкаре,

Иркутске.

Обратите внимание! Обыски и задержания активистов прошли перед началом общероссийской акции в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального.