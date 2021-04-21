Свозят технику и выставили ограждение: Кремль готовится к протестам из-за Навального
В поддержку Алексея Навального 21 апреля в России должны пройти митинги. Российские власти уже готовится к этому, устанавливая ограждения и свозя технику.
Источник:24 канал
Соответствующие фото того, как центральные улицы Москвы и Санкт-Петербурга "укрепляются", публикуют в российских телеграм-каналах. Подготовка началась еще за сутки до того, как активисты собираются на митинг.
Между тем Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы
Протесты через Навального: как готовится власть
В Петербурге на Невском проспекте и на Дворцовой площади появились ограждения, пишет "Новая газета". Проход на Дворцовую площадь пока не закрыта полностью, но уже частично ограничена. Летний сад в центре города закрыли "на просушку".
В Петербурге ставят ограждения и перекрывают центр / Фото "Новая газета", "Кровавая барыня"
В Москве металлической оградой уже перекрыли Манежную площадь.
Ограждение на Манежной площади / Фото Openteam.Russia
Навальный в критическом состоянии
Алексей Навальный сейчас находится в одиночной камере туберкулезной больницы в колонии №3 Владимирской области России. Адвокаты Навального заявили, что у оппозиционера ухудшается состояние здоровья. В частности его нога стала фактически недееспособной.
В знак протеста в конце марта политик объявил голодовку и потребовал, чтобы к нему допустили медиков
Россиян призвали выходить на митинги, когда состояние здоровья оппозиционера ухудшилось.
Вы когда-нибудь видели, как убивают человека? Вы видите это прямо сейчас,
– отметили в Навального.
Организаторы заявили, что жизнь Навального висит на волоске. "Мы не знаем, сколько он сможет выдержать. Но понятно, что времени нет", – подчеркнули они.
Митинги за Навального
- Митинги в поддержку Алексея Навального пройдут 21 апреля на центральных площадях городов России.
- В Москве люди соберутся на Манежной площади. Митинги начнутся в 19 часов.
- Организует мероприятия Фонд борьбы с коррупцией, которым руководил оппозиционер.
- В конце марта Навальный объявил голодовку, чтобы к нему допустили частного врача.
- Перед тем он жаловался адвокатам на сильные боли в спине.
- 17 апреля врач оппозиционера сообщила, что политик в критическом состоянии. Из-за низкого уровня калия в крови у него может остановиться сердце.
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