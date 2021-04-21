В поддержку Алексея Навального 21 апреля в России должны пройти митинги. Российские власти уже готовится к этому, устанавливая ограждения и свозя технику.

Соответствующие фото того, как центральные улицы Москвы и Санкт-Петербурга "укрепляются", публикуют в российских телеграм-каналах. Подготовка началась еще за сутки до того, как активисты собираются на митинг.

Между тем Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы

Протесты через Навального: как готовится власть

В Петербурге на Невском проспекте и на Дворцовой площади появились ограждения, пишет "Новая газета". Проход на Дворцовую площадь пока не закрыта полностью, но уже частично ограничена. Летний сад в центре города закрыли "на просушку".

В Петербурге ставят ограждения и перекрывают центр / Фото "Новая газета", "Кровавая барыня"

В Москве металлической оградой уже перекрыли Манежную площадь.



Ограждение на Манежной площади / Фото Openteam.Russia

Навальный в критическом состоянии

Алексей Навальный сейчас находится в одиночной камере туберкулезной больницы в колонии №3 Владимирской области России. Адвокаты Навального заявили, что у оппозиционера ухудшается состояние здоровья. В частности его нога стала фактически недееспособной.

В знак протеста в конце марта политик объявил голодовку и потребовал, чтобы к нему допустили медиков

Россиян призвали выходить на митинги, когда состояние здоровья оппозиционера ухудшилось.

Вы когда-нибудь видели, как убивают человека? Вы видите это прямо сейчас,

– отметили в Навального.

Организаторы заявили, что жизнь Навального висит на волоске. "Мы не знаем, сколько он сможет выдержать. Но понятно, что времени нет", – подчеркнули они.

Митинги за Навального