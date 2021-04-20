Сделали капельницу с глюкозой: Навальный находится в одиночной камере туберкулезной больницы
Оппозиционный политик Алексей Навальный сейчас находится в одиночной камере туберкулезной больницы. Она расположена в колонии № 3 Владимирской области России.
Источник:твитер Вадима Кобзева
Оппозиционеру поставили капельницу с глюкозой. Об этом заявил его адвокат Вадим Кобзев.
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Адвокат Навального рассказал о состоянии его здоровья
По его словам, Навального госпитализировали в воскресенье, 18 апреля. Все "лечение", получающее политзаключенный, который голодает – капельница с глюкозой:
- первую – поставили с четвертого раза;
- вторую смогли сделать с шестой попытки.
Теперь заключенный политик имеет руки в царапинах и в синяках.
На этом "лечебные процедуры" Федеральной службы исполнения наказаний закончились. Больше ничего не было, и не верьте ни одному их слову,
– заявил Кобзев.
Новое сообщение в инстаграме оппозиционера
В инстаграме российского оппозиционера появилось новое сообщение, в нем он описал свое состояние: "Ходит, пошатываясь, скелет по камере. Мной сейчас действительно можно пугать детей, которые отказываются есть".
В посте он рассказал, что на выходные он очень плохо себя чувствовал. После этого его госпитализировали в тюремную больницу.
Что известно о состоянии здоровья Навального
- Ранее адвокаты Навального заявили, что у оппозиционера ухудшается состояние здоровья.
- В знак протеста в конце марта политик объявил голодовку и потребовал, чтобы к нему допустили медиков.
- Врач оппозиционера сообщила о критическом состоянии его здоровья.
- Не обошли эту ситуацию в Европейском Союзе. Там призвали Кремль предоставить доступ врачам к больному.
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