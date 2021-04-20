Оппозиционный политик Алексей Навальный сейчас находится в одиночной камере туберкулезной больницы. Она расположена в колонии № 3 Владимирской области России.

Оппозиционеру поставили капельницу с глюкозой. Об этом заявил его адвокат Вадим Кобзев.

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Адвокат Навального рассказал о состоянии его здоровья

По его словам, Навального госпитализировали в воскресенье, 18 апреля. Все "лечение", получающее политзаключенный, который голодает – капельница с глюкозой:

первую – поставили с четвертого раза;

вторую смогли сделать с шестой попытки.

Теперь заключенный политик имеет руки в царапинах и в синяках.

На этом "лечебные процедуры" Федеральной службы исполнения наказаний закончились. Больше ничего не было, и не верьте ни одному их слову,

– заявил Кобзев.

Новое сообщение в инстаграме оппозиционера

В инстаграме российского оппозиционера появилось новое сообщение, в нем он описал свое состояние: "Ходит, пошатываясь, скелет по камере. Мной сейчас действительно можно пугать детей, которые отказываются есть".

В посте он рассказал, что на выходные он очень плохо себя чувствовал. После этого его госпитализировали в тюремную больницу.

Что известно о состоянии здоровья Навального