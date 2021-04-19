Европейский Союз глубоко обеспокоен ухудшением состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального. Он призвал власти России предоставить врачам доступ к заключенному политику.

Что заявили в ЕС

Российские власти несут ответственность за безопасность и здоровье Навального в колонии. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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ЕС будет продолжать призывать к немедленному и безоговорочному освобождению Навального. Поскольку там считают приговор политически мотивированным и противоречащим международным обязательствам России в сфере прав человека.

В связи с этим мы также ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства по Европейской конвенции о правах человека. В частности будет выполнять обеспечительные меры ЕСПЧ по характеру и степени риска для жизни Навального,

– подчеркнул Боррель.

Он напомнил, что ЕС решительно осудил отравление Навального и ввел санкции в октябре 2020 года против 6 высокопоставленных российских чиновников и одного юридического лица, которые причастны к покушению.

"Дело Навального не является единичным инцидентом, а подтвержу сокращение пространства для оппозиции и гражданского общества в России. Европейский Союз вместе со своими партнерами будет продолжать призывать Россию срочно расследовать в условиях полной прозрачности и без дальнейших проволочек попытку убийства Навального путем отравления, а также в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия", – отметил чиновник ЕС.

Он добавил, что этот вопрос 19 апреля рассмотрят министры иностранных дел ЕС.

Что известно о состоянии Навального