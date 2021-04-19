Європейський Союз глибоко стурбований погіршенням стану здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального. Він закликав владу Росії надати лікарям доступ до ув'язненого політика.

Що заявили у ЄС

Російська влада несе відповідальність за безпеку і здоров'я Навального у колонії. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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ЄС продовжуватиме закликати до негайного і беззастережного звільнення Навального. Оскільки там вважають його вирок політично вмотивованим і таким, що суперечить міжнародним зобов'язанням Росії у сфері прав людини.

У зв'язку з цим ми також очікуємо, що Росія виконає свої зобов'язання за Європейською конвенцією про права людини. Зокрема буде виконувати забезпечувальні заходи ЄСПЛ щодо характеру і ступеня ризику для життя Навального,

– наголосив Боррель.

Він нагадав, що ЄС рішуче засудив отруєння Навального і ввів санкції в жовтні 2020 року проти 6 високопоставлених російських чиновників і однієї юридичної особи, які причетні до замаху.

"Справа Навального не є одиничним інцидентом, а підтверджу скорочення простору для опозиції і громадянського суспільства в Росії. Європейський Союз разом зі своїми партнерами продовжуватиме закликати Росію терміново розслідувати в умовах повної прозорості і без подальших зволікань спробу вбивства Навального шляхом отруєння, а також повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї", – наголосив чиновник ЄС.

Він додав, що це питання 19 квітня розглянуть міністри закордонних справ ЄС.

Що відомо про стан Навального