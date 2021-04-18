США предупредили Россию: если Навальный умрет, будут последствия
В США обеспокоены ухудшением состояния здоровья Алексея Навального. Белый дом сейчас взвешивает, какой должна быть реакция, если оппозиционер умрет в тюрьме.
Источник:CNN
Об этом рассказал советник администрации Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам США уже предупредили Россию о вероятных последствиях.
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Что говорят в Белом доме
"Мы сообщили российскому правительству, что то, что происходит с Навальным под стражей, является их ответственностью, – подчеркнул Салливан.
Они будут привлечены к ответственности перед международным сообществом,
– заверил он.
Советник добавил, что администрация Байдена рассматривает различные шаги в случае смерти оппозиционера. Однако пока разглашать их не будут.
Кроме этого, журналисты также спросили, почему американский президент не упомянул о Навальном в своем недавнем заявлении, которое касалось России.
Тот пояснил, что лучший способ решить эту проблему – обратиться непосредственно к Кремлю через частные дипломатические каналы.
Состояние Навального – критическое
- В колонии здоровье Навального очень ухудшилось, в частности – появились сильные боли в спине. Жена рассказала, что одна его нога стала фактически недееспособной.
- Его врач Анастасия Васильева написала в твиттере, что состояние оппозиционера критическое. У него в крови очень низкое количество калия. Из-за этого может грозить остановка сердца.
- Она вместе со своими коллегами написала обращение в российскую службу исполнения наказаний, в котором просит предоставить разрешение на посещение своего пациента.
- У Навального подчеркнули, что "он – умирает, при его состоянии – это вопрос дней". Из-за этого 21 апреля на центральных площадях городов России анонсировали акции протеста.
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