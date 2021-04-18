В США обеспокоены ухудшением состояния здоровья Алексея Навального. Белый дом сейчас взвешивает, какой должна быть реакция, если оппозиционер умрет в тюрьме.

Об этом рассказал советник администрации Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам США уже предупредили Россию о вероятных последствиях.

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Что говорят в Белом доме

"Мы сообщили российскому правительству, что то, что происходит с Навальным под стражей, является их ответственностью, – подчеркнул Салливан.

Они будут привлечены к ответственности перед международным сообществом,

– заверил он.

Советник добавил, что администрация Байдена рассматривает различные шаги в случае смерти оппозиционера. Однако пока разглашать их не будут.

Кроме этого, журналисты также спросили, почему американский президент не упомянул о Навальном в своем недавнем заявлении, которое касалось России.

Тот пояснил, что лучший способ решить эту проблему – обратиться непосредственно к Кремлю через частные дипломатические каналы.

Состояние Навального – критическое