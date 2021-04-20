Зробили крапельницю з глюкозою: Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні
Опозиційний політик Олексій Навальний наразі перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні. Вона розташована в колонії № 3 Володимирської області Росії.
Джерело:твітер Вадима Кобзева
Опозиціонеру поставили крапельницю із глюкозою. Про це заявив його адвокат Вадим Кобзев.
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Адвокат Навального розповів про стан його здоров'я
За його словами, Навального госпіталізували в неділю, 18 квітня. Все "лікування", що отримує політв'язень, який голодує – крапельниця з глюкозою:
- першу – поставили з четвертого разу;
- другу змогли зробити з шостої спроби.
Тепер ув'язнений політик має руки в подряпинах і в синцях.
На цьому "лікувальні процедури" Федеральної служби виконання покарань закінчилися. Більше нічого не було, і не вірте жодному їхньому слову,
– заявив Кобзев.
Новий допис в інстаграмі опозиціонера
В інстаграмі російського опозиціонера з'явився новий допис, в ньому він описав свій стан: "Ходить, похитуючись, скелет по камері. Мною зараз справді можна лякати дітей, які відмовляються їсти".
В пості він розповів, що на вихідні він дуже погано себе почував. Після того його госпіталізували в тюремну лікарню.
Що відомо про стан здоров'я Навального
- Раніше адвокати Навального заявили, що в опозиціонера погіршується стан здоров'я. Зокрема його нога стала фактично недієздатною.
- На знак протесту наприкінці березня політик оголосив голодування і почав вимагати, щоб до нього допустили медиків.
- Лікарка опозиціонера повідомила про критичний стан його здоров'я. Наслідком може стати зупинка серця.
- Не оминули цю ситуацію у Європейському Союзі. Там закликали Кремль надати доступ лікарям до хворого.
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