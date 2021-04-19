Олександра Навального, засудженого у Росії, переведуть з колонії у стаціонар обласної лікарні для засуджених. Напередодні в опозиціонера заявили, що його стан критичний.

Стаціонар, куди направляють Навального, розташований на території виправної колонії строгого режиму № 3. Це – недалеко від центру Володимира.

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Що ще відомо

Наразі Навальний перебуває у виправній колонії № 2 міста Покрова Володимирській області.

У Федеральній службі виконання покарань стан здоров'я ув'язненого назвали "задовільним".

Там запевнили, що Навального щодня оглядає лікар-терапевт. Йому призначили вітамінну терапію.

Що відомо про стан здоров'я Навального

Здоров'я опозиціонера погіршилося, відколи він перебуває у колонії. З'явились сильні болі у спині, а одна нога стала фактично недієздатною.

31 березня Навальний оголосив голодування. Тоді він наголосив, що упродовж всього місяця просив про медичну допомогу, але не отримує її.

Лікарка Навального 17 квітня заявила, що він – у критичному стані. Вона пояснила, що через низьку кількість калію у крові політику загрожує зупинка серця.

На погіршення стану його здоров'я відреагували в ЄС. Там закликали російську владу негайно надати лікарям доступ до ув'язненого політика.

В адміністрації Байдена попередили Росію: якщо опозиціонер помре у в'язниці, США неодмінно відреагують. Там пригрозили Кремлю наслідками.