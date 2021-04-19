Виписали квиток на той світ, – у Росії цинічно відповіли США щодо Навального
У російській Держдумі відреагували на заяву США про Олексія Навального. Раніше у Байдена попередили про наслідки у випадку смерті опозиціонера.
Джерело:РИА Новости
У відповідь депутат Держдуми Руслан Бальбек накинувся з цинічними звинуваченнями. Мовляв, США на весь світ оголосили, що Навальному залишилося жити недовго.
Звернуть увагу Фонд Навального збирає людей на новий масовий протест у Росії: відома дата
Він заявив, що опозиціонеру "вже виписали квиток на той світ, аби лиш Росії нашкодити", а Байден у такий спосіб "відправив йому прощального листа".
"Мовляв, працювали разом, але все пішло не так. І живий ти нам не потрібен. Вибач, але ось так", – фантазує російський депутат.
А ось тепер нехай знаменитий блогер і відчує, що таке американська дружба. Як то кажуть, дружимо, поки потрібен,
– цинічно заявив Бальбек.
Й припустив, що Навальний розповість російським правоохоронцям "деякі одкровення про співпрацю зі США". Мовляв, зробить це в обмін на гарантії охорони його життя.
Що відомо про стан НавальногоЗа час перебування у колонії здоров'я опозиціонера дуже погіршилося. Його нога стала фактично недієздатною.
До Навального не впускають медиків, тому 31 березня він оголосив голодування. Лікарі заявляють про критичний стан, йому може загрожувати зупинка серця.
Що заявили у США
Радник адміністрації Байдена з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував погіршення стану Навального. Він пояснив, якщо той помре, США неодмінно відреагує.
Він відмовився називати конкретні кроки, які розглядає Білий дім, але запевнив, що вони будуть. Й наголосив, що Росія відповідає за те, що відбувається з Навальним.
Поділитися новиною