У російській Держдумі відреагували на заяву США про Олексія Навального. Раніше у Байдена попередили про наслідки у випадку смерті опозиціонера.

У відповідь депутат Держдуми Руслан Бальбек накинувся з цинічними звинуваченнями. Мовляв, США на весь світ оголосили, що Навальному залишилося жити недовго.

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Він заявив, що опозиціонеру "вже виписали квиток на той світ, аби лиш Росії нашкодити", а Байден у такий спосіб "відправив йому прощального листа".

"Мовляв, працювали разом, але все пішло не так. І живий ти нам не потрібен. Вибач, але ось так", – фантазує російський депутат.

А ось тепер нехай знаменитий блогер і відчує, що таке американська дружба. Як то кажуть, дружимо, поки потрібен,

– цинічно заявив Бальбек.

Й припустив, що Навальний розповість російським правоохоронцям "деякі одкровення про співпрацю зі США". Мовляв, зробить це в обмін на гарантії охорони його життя.

Що відомо про стан Навального За час перебування у колонії здоров'я опозиціонера дуже погіршилося. Його нога стала фактично недієздатною.



До Навального не впускають медиків, тому 31 березня він За час перебування у колонії здоров'я опозиціонера дуже погіршилося. Його нога стала фактично недієздатною.До Навального не впускають медиків, тому 31 березня він оголосив голодування . Лікарі заявляють про критичний стан, йому може загрожувати зупинка серця.

Що заявили у США

Радник адміністрації Байдена з національної безпеки Джейк Салліван прокоментував погіршення стану Навального. Він пояснив, якщо той помре, США неодмінно відреагує.

Він відмовився називати конкретні кроки, які розглядає Білий дім, але запевнив, що вони будуть. Й наголосив, що Росія відповідає за те, що відбувається з Навальним.