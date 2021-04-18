Мітинги на підтримку Олексія Навального пройдуть 21 квітня на центральних площах міст Росії. У Москві люди зберуться на Манежній площі. Мітинги почнуться о 19 годині, організовує їх Фонд боротьби з корупцією, яким керував опозиціонер.

Олексій Навальний голодує вже кілька тижнів. На сторінці Олексія Навального пишуть, що "існують обставини, в яких потрібно діяти швидко, в іншому разі станеться непоправне".

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Що кажуть в Фонді Навального

У Навального пишуть, що зараз саме такий момент, коли треба вирішувати миттєво, тому що ці рішення можуть змінити все.

Ви коли-небудь на власні очі бачили, як вбивають людину? Бачили. Ви бачите це прямо зараз. І як би не хотілося абстрагуватися, не думати про це, поміняти тему – це не скасує того факту, що Олексія Навального вбивають. Страшним способом. На очах у всіх нас,

– мовиться на сторінці Олексія Навального.

Організатори пишуть, що вони 10 років існування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального боролись під тиском. Додають, що ставки зросли минулого року, коли Навального отруїли.

"Зараз Навальний в колонії, і його життя висить на волосині. У нього серйозні проблеми зі здоров'ям, але до нього не пускають лікарів. Він уже кілька тижнів голодує, вимагаючи медичної допомоги. Стан критичний. Ми не знаємо, скільки він зможе витримати. Але зрозуміло, що часу в нас немає", – підсумовують організатори.

Зверніть увагу! "Фонд боротьби з корупцією", "Фонд захисту прав громадян" і штаб Олексія Навального Росія хоче зарахувати до екстремістських організацій. У фонді кажуть, що їх по суті "прирівняють до терористів".

Що відомо про стан Олексія Навального