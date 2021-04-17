У Росії московська прокуратура подала позов до суду. У ньому прокурори вимагають визнати штаб та фонди російського опозиціонера Олексія Навального екстремістськими організаціями.

Мовиться про "Фонд боротьби з корупцією", "Фонд захисту прав громадян" і штаб Олексія Навального.

Важливо У штабі Навального відмовились змінити мапу з окупованим Кримом у складі Росії

Прокуратура Москви подала позов до суду після обшуків у "Фонді боротьби з корупцією". Підставою для перевірки назвали "інформацію про порушення".

Прокуратура заявила, що "під прикриттям ліберальних гасел ці організації займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації".

Цікаво! "Фонд боротьби з корупцією" Олексій Навальний створив у 2011 році. Це некомерційна організація, яка об’єднує всі проєкти ув'язненого політика. ФБК займається розслідуваннями випадків корупції російських чиновників і керівників держкомпаній.

Хто такий Олексій Навальний