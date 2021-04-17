В России московская прокуратура подала иск в суд. В нем прокуроры требуют признать штаб и фонды российского оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями.

Говорится о "Фонде борьбы с коррупцией", "Фонде защиты прав граждан" и штабе Алексея Навального.

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Прокуратура Москвы подала иск в суд после обысков в "Фонде борьбы с коррупцией". Основанием для проверки назвали "информацию о нарушениях".

Прокуратура заявила, что "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

Интересно! "Фонд борьбы с коррупцией" Алексей Навальный создал в 2011 году. Это некоммерческая организация, которая объединяет все проекты заключенного политика. ФБК занимается расследованиями случаев коррупции российских чиновников и руководителей госкомпаний.

Кто такой Алексей Навальный