В России хотят отнести фонды и штаб Навального к экстремистским организациям
В России московская прокуратура подала иск в суд. В нем прокуроры требуют признать штаб и фонды российского оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями.
Источник:"Радио Свобода"
Говорится о "Фонде борьбы с коррупцией", "Фонде защиты прав граждан" и штабе Алексея Навального.
Важно В штабе Навального отказались изменить карту с оккупированным Крымом в составе России
Прокуратура Москвы подала иск в суд после обысков в "Фонде борьбы с коррупцией". Основанием для проверки назвали "информацию о нарушениях".
Прокуратура заявила, что "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".
Кто такой Алексей Навальный
- Это российский оппозиционный политик и активист, которого в августе 2020 года отравили "Новичком". Долгое время он находился на лечении в Берлине.
- Уже в январе 2021 года Навальный решил вернуться из Германии в Москву. Однако в аэропорту оппозиционера задержали.
- Российский суд 2 февраля вынес обвинительный приговор Навальному из-за дела "Ив-Роше". Его приговорили к 3,5 года лишения свободы.
- В следственном изоляторе у Навального ухудшилось состояние здоровья. Медики отметили, что без надлежащей помощи жизнь заключенного политика может быть под угрозой.
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