Несправедливо і неприйнятно, – Байден про ситуацію з Навальним
Джо Байден заявив, що вважає ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним абсолютно неприйнятною. Президент США наголосив: російського політика спершу отруїли, а тоді він оголосив голодування.
Джерело:Politico
Відповідаючи на питання журналіста про Навального, Байден заявив, що це "цілком неприйнятно".
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Це абсолютно, абсолютно несправедливо, цілком неприйнятно,
– зауважив президент Штатів.
Упродовж останніх днів Навального підтримали не лише політики, але й зірки кіно та музики. Зокрема, режисер Джей Джей Абрамс, актор Бенедикт Камбербетч та фронтмен Radiohead Том Йорк.
Що відбувається з Навальним
- Анастасія Васильєва – лікарка Навального – заявила, що політик перебуває у критичному стані. Аналізи показали: рівень калію у сироватці крові Навального становить 7,1 ммоль.
- Медики припускають, що в опозиціонера може зупинитися серце. Васильєва повідомила, що такий рівень калію "означає і ниркову недостатність, і те, що в будь-яку хвилину можуть відбутися важкі порушення ритму серця: фібриляція шлуночків аж до зупинки серця".
- Під час останнього побачення з чоловіком Юлія Навальна розповіла, що політику дуже важко розмовляти. Він змушений постійно лягати, щоб трішки відпочити.
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