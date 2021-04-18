Джо Байден заявил, что считает ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным абсолютно неприемлемой. Президент США подчеркнул: российского политика сначала отравили, а потом он объявил голодовку.

Отвечая на вопрос журналиста о Навальном, Байден заявил, что это "совершенно неприемлемо".

Заметьте В России хотят отнести фонды и штаб Навального к экстремистским организациям

Это совершенно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо,

– отметил президент Штатов.

В течение последних дней Навального поддержали не только политики, но и звезды кино и музыки. В частности, режиссер Джей Джей Абрамс, актер Бенедикт Камбербэтч и фронтмен Radiohead Том Йорк.

Что происходит с Навальным