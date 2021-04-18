Несправедливо и неприемлемо, – Байден о ситуации с Навальным
Джо Байден заявил, что считает ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным абсолютно неприемлемой. Президент США подчеркнул: российского политика сначала отравили, а потом он объявил голодовку.
Источник:Politico
Отвечая на вопрос журналиста о Навальном, Байден заявил, что это "совершенно неприемлемо".
Заметьте В России хотят отнести фонды и штаб Навального к экстремистским организациям
Это совершенно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо,
– отметил президент Штатов.
В течение последних дней Навального поддержали не только политики, но и звезды кино и музыки. В частности, режиссер Джей Джей Абрамс, актер Бенедикт Камбербэтч и фронтмен Radiohead Том Йорк.
Что происходит с Навальным
- Анастасия Васильева – врач Навального – заявила, что политик находится в критическом состоянии. Анализы показали: уровень калия в сыворотке крови Навального составляет 7,1 ммоль.
- Медики предполагают, что в оппозиционера может остановиться сердце. Васильева сообщила, что такой уровень калия "означает и почечную недостаточность, и то, что в любую минуту могут произойти тяжелые нарушения ритма сердца: фибрилляция желудочков вплоть до остановки сердца".
- Во время последнего свидания с мужем Юлия Навальная рассказала, что политику очень трудно разговаривать. Он вынужден постоянно ложиться, чтобы немного отдохнуть.
Поделиться новостью