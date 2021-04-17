Известные деятели литературы, кино и журналистики обратились к России с требованием оказать медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному. Призывают прекратить издевательства над политиком.

Обращение обнародовали в письме. Его подписали 78 западных деятелей культуры.

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О чем говорится в письме

Деятели обратились к президенту России Владимиру Путину и отметили, что Навальный находится в колонии, которую многие адвокаты и правозащитники описывали как одну из самых суровых в России.

Отметили, что состояние здоровья политика стремительно ухудшается. Он нуждается в срочной медицинской помощи.

Мы призываем Вас, господин президент, обеспечить Алексею Навальному неотложное лечение и уход, в которых он срочно нуждается и на которые имеет право, как и любой гражданин России. Как гарант закона, вы должны обеспечить его соблюдение,

– говорится в письме.

Кто подписал письмо

Режиссер Джей Джей Абрамс,

актеры Бенедикт Камбербэтч и Джуд Лоу,

лидер группы Radiohead Том Йорк, художник Арти Шпигельман,

5 лауреатов Нобелевской премии по литературе и тому подобное.

Что этому предшествовало