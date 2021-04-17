Просят прекратить издевательство: культурные деятели обратились к России из-за Навального
Известные деятели литературы, кино и журналистики обратились к России с требованием оказать медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному. Призывают прекратить издевательства над политиком.
Источник:Le Monde
Обращение обнародовали в письме. Его подписали 78 западных деятелей культуры.
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О чем говорится в письме
Деятели обратились к президенту России Владимиру Путину и отметили, что Навальный находится в колонии, которую многие адвокаты и правозащитники описывали как одну из самых суровых в России.
Отметили, что состояние здоровья политика стремительно ухудшается. Он нуждается в срочной медицинской помощи.
Мы призываем Вас, господин президент, обеспечить Алексею Навальному неотложное лечение и уход, в которых он срочно нуждается и на которые имеет право, как и любой гражданин России. Как гарант закона, вы должны обеспечить его соблюдение,
– говорится в письме.
Кто подписал письмо
- Режиссер Джей Джей Абрамс,
- актеры Бенедикт Камбербэтч и Джуд Лоу,
- лидер группы Radiohead Том Йорк, художник Арти Шпигельман,
- 5 лауреатов Нобелевской премии по литературе и тому подобное.
Что этому предшествовало
- Когда Навальный прибыл из Германии, где лечился от отравления "Новичком", его задержали. Впоследствии политика посадили на 3,5 года колонии, заменив его условный срок на реальный.
- В колонии здоровье Навального существенно ухудшилось. У оппозиционера начались сильные боли в спине. Кроме того, политик начал жаловаться на правую руку.
- Его жена Юлия Навальная рассказала, что у мужчины одна нога стала фактически недееспособна.
- Также у политика появился сухой кашель и повышенная температура тела.
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