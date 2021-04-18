Фонд Навального собирает людей на новый массовый протест в России: известна дата
Митинги в поддержку Алексея Навального пройдут 21 апреля на центральных площадях городов России. В Москве люди соберутся на Манежной площади. Митинги начнутся в 19 часов, организовывает их Фонд борьбы с коррупцией, которым руководит оппозиционер.
Источник:фейсбук Алексея Навального
Алексей Навальный голодает уже несколько недель. На странице Алексея Навального пишут, что "существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, в противном случае произойдет непоправимое".
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Что говорят в Фонде Навального
У Навального пишут, что сейчас именно такой момент, когда надо решать мгновенно, потому что эти решения могут изменить все.
Вы когда-нибудь собственными глазами видели, как убивают человека? Видели. Вы видите это прямо сейчас. И как бы ни хотелось абстрагироваться, не думать об этом, поменять тему – это не отменит того факта, что Алексея Навального убивают. Страшным способом. На глазах у всех нас,
– говорится на странице Алексея Навального.
Организаторы пишут, что они 10 лет существования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального боролись под давлением. Добавляют, что ставки выросли в прошлом году, когда Навального отравили.
"Сейчас Навальный в колонии, и его жизнь висит на волоске. У него серьезные проблемы со здоровьем, но к нему не пускают врачей. Он уже несколько недель голодает, требуя медицинской помощи. Состояние критическое. Мы не знаем, сколько он сможет выдержать. Но понятно, что времени у нас нет", – подытоживают организаторы.
Что известно о состоянии Алексея Навального
- По возвращении из Германии, где он лечился от отравления, Алексея Навального задержали. Его заключили в тюрьму на 3,5 года, изменив условный срок на реальный. В стране проходят протесты в поддержку Навального.
- 24 марта юрист Ольга Михайлова сообщила, что у политика сильно болела спина и "отнимало" ногу. После этого жена Навального сообщила, что его нога фактически недееспособна, а независимого гражданского врача к нему не пускают.
- 31 марта Алексей Навальный объявил голодовку. Он пояснил, что делает это потому, что к нему не пускают врача. В начале апреля Навальный заявил о повышенной температуре тела и сухом кашле. 7 апреля у него обнаружили 2 грыжи.
- 17 апреля врачи сообщили, что у политика "может быть остановка сердца". Его состояние критическое.
- В поддержку Навального выступили мировые культурные деятели, обратившиеся к России.
- 18 апреля Джо Байден заявил, что считает ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным абсолютно неприемлемой.
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