Митинги в поддержку Алексея Навального пройдут 21 апреля на центральных площадях городов России. В Москве люди соберутся на Манежной площади. Митинги начнутся в 19 часов, организовывает их Фонд борьбы с коррупцией, которым руководит оппозиционер.

Алексей Навальный голодает уже несколько недель. На странице Алексея Навального пишут, что "существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, в противном случае произойдет непоправимое".

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Что говорят в Фонде Навального

У Навального пишут, что сейчас именно такой момент, когда надо решать мгновенно, потому что эти решения могут изменить все.

Вы когда-нибудь собственными глазами видели, как убивают человека? Видели. Вы видите это прямо сейчас. И как бы ни хотелось абстрагироваться, не думать об этом, поменять тему – это не отменит того факта, что Алексея Навального убивают. Страшным способом. На глазах у всех нас,

– говорится на странице Алексея Навального.

Организаторы пишут, что они 10 лет существования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального боролись под давлением. Добавляют, что ставки выросли в прошлом году, когда Навального отравили.

"Сейчас Навальный в колонии, и его жизнь висит на волоске. У него серьезные проблемы со здоровьем, но к нему не пускают врачей. Он уже несколько недель голодает, требуя медицинской помощи. Состояние критическое. Мы не знаем, сколько он сможет выдержать. Но понятно, что времени у нас нет", – подытоживают организаторы.

Обратите внимание! "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан" и штаб Алексея Навального Россия хочет причислить к экстремистским организациям. В фонде говорят, что их по сути "приравняют к террористам".

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