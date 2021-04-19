В российской Госдуме отреагировали на заявление США об Алексее Навальном. Ранее у Байдена предупредили о последствиях в случае смерти оппозиционера.

В ответ депутат Госдумы Руслан Бальбек набросился с циничными обвинениями. Мол, США на весь мир объявили, что Навальному осталось жить недолго.

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Он заявил, что оппозиционеру "уже выписали билет на тот свет, лишь бы России навредить", а Байден в такой способ "отправил ему прощальное письмо".

"Мол, работали вместе, но все пошло не так. И живой ты нам не нужен. Извини, но вот так", – фантазирует российский депутат.

А вот теперь пусть знаменитый блогер и почувствует, что такое американская дружба. Как говорится, дружим, пока нужен,

– цинично заявил Бальбек.

И предположил, что Навальный расскажет российским правоохранителям "некоторые откровения о сотрудничестве с США". Мол, сделает это в обмен на гарантии охраны его жизни.

Что известно о состоянии Навального За время пребывания в колонии здоровье оппозиционера очень ухудшилось. Его нога стала фактически недееспособной.



К Навальному не пускают медиков, поэтому 31 марта он За время пребывания в колонии здоровье оппозиционера очень ухудшилось. Его нога стала фактически недееспособной.К Навальному не пускают медиков, поэтому 31 марта он объявил голодовку . Врачи заявляют о критическом состоянии, ему может грозить остановка сердца

Что заявили в США

Советник администрации Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал ухудшение состояния Навального. Он объяснил, если тот умрет, США непременно отреагируют.

Он отказался называть конкретные шаги, которые рассматривает Белый дом, но заверил, что они будут. И подчеркнул, что Россия отвечает за то, что происходит с Навальным.