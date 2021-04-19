Александра Навального, осужденного в России, переведут из колонии в стационар областной больницы для осужденных. Накануне у оппозиционера заявили, что его состояние критическое.

Стационар, куда направляют Навального, расположенный на территории исправительной колонии строгого режима № 3. Это – недалеко от центра Владимира.

Читайте также Выписали билет на тот свет, – в России цинично ответили США насчет Навального

Что еще известно

Сейчас Навальный находится в исправительной колонии № 2 города Покров Владимирской области.

В Федеральной службе исполнения наказаний состояние здоровья заключенного назвали "удовлетворительным".

Там заверили, что Навального ежедневно осматривает врач-терапевт. Ему назначили витаминную терапию.

Что известно о состоянии здоровья Навального

Здоровье оппозиционера ухудшилось с тех пор, как он находится в колонии. Появились сильные боли в спине, а одна нога стала фактически недееспособной.

31 марта Навальный объявил голодовку. Тогда он подчеркнул, что в течение всего месяца просил о медицинской помощи, но не получает ее.

Врач Навального 17 апреля заявила, что он – в критическом состоянии. Она пояснила, что из-за низкого количества калия в крови политику грозит остановка сердца.

На ухудшение состояния его здоровья отреагировали в ЕС. Там призвали российские власти немедленно предоставить врачам доступ к заключенному политику.

В администрации Байдена предупредили Россию: если оппозиционер умрет в тюрьме, США непременно отреагируют. Там пригрозили Кремлю последствиями.