На підтримку Олексія Навального 21 квітня у Росії мають пройти мітинги. Російська влада вже готується до цього, встановлюючи огорожі і звозячи техніку.

Відповідні фото того, як центральні вулиці Москви і Санкт-Петербурга "укріплюються", публікують у російських телеграм-каналах. Підготовка почалася ще за добу до того, як активісти збираються на мітинг.

Тим часом Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні

Протести через Навального: як готується влада

У Петербурзі на Невському проспекті і на Палацовій площі з'явилися огорожі, пише "Нова газета". Прохід на Дворцову площу наразі не закритий повністю, але вже частково обмежений. Літній сад у центрі міста закрили "на просушку".

У Петербурзі ставлять огорожі і перекривають центр / Фото "Новая газета", "Кровавая барыня"

У Москві металевою огорожею вже перекрили Манежну площу.



Огорожа на Манежній площі / Фото з Openteam.Russia

Навальний у критичному стані

Олексій Навальний наразі перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні в колонії №3 Володимирської області Росії. Адвокати Навального заявили, що в опозиціонера погіршується стан здоров'я. Зокрема його нога стала фактично недієздатною.

На знак протесту наприкінці березня політик оголосив голодування і почав вимагати, щоб до нього допустили медиків

Росіян закликали виходити на мітинги, коли стан здоров'я опозиціонера погіршився.

Ви коли-небудь бачили, як вбивають людину? Ви бачите це прямо зараз,

– наголосили у Навального.

Організатори заявили, що життя Навального висить на волосині. "Ми не знаємо, скільки він зможе витримати. Але зрозуміло, що часу немає", – підкреслили вони.

Мітинги через Навального