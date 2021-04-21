Звозять техніку і виставили огорожу: Кремль готується до протестів через Навального
На підтримку Олексія Навального 21 квітня у Росії мають пройти мітинги. Російська влада вже готується до цього, встановлюючи огорожі і звозячи техніку.
Джерело:24 канал
Відповідні фото того, як центральні вулиці Москви і Санкт-Петербурга "укріплюються", публікують у російських телеграм-каналах. Підготовка почалася ще за добу до того, як активісти збираються на мітинг.
Тим часом Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні
Протести через Навального: як готується влада
У Петербурзі на Невському проспекті і на Палацовій площі з'явилися огорожі, пише "Нова газета". Прохід на Дворцову площу наразі не закритий повністю, але вже частково обмежений. Літній сад у центрі міста закрили "на просушку".
У Петербурзі ставлять огорожі і перекривають центр / Фото "Новая газета", "Кровавая барыня"
У Москві металевою огорожею вже перекрили Манежну площу.
Огорожа на Манежній площі / Фото з Openteam.Russia
Навальний у критичному стані
Олексій Навальний наразі перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні в колонії №3 Володимирської області Росії. Адвокати Навального заявили, що в опозиціонера погіршується стан здоров'я. Зокрема його нога стала фактично недієздатною.
На знак протесту наприкінці березня політик оголосив голодування і почав вимагати, щоб до нього допустили медиків
Росіян закликали виходити на мітинги, коли стан здоров'я опозиціонера погіршився.
Ви коли-небудь бачили, як вбивають людину? Ви бачите це прямо зараз,
– наголосили у Навального.
Організатори заявили, що життя Навального висить на волосині. "Ми не знаємо, скільки він зможе витримати. Але зрозуміло, що часу немає", – підкреслили вони.
Мітинги через Навального
- Мітинги на підтримку Олексія Навального пройдуть 21 квітня на центральних площах міст Росії.
- У Москві люди зберуться на Манежній площі. Мітинги почнуться о 19 годині.
- Організовує заходи Фонд боротьби з корупцією, яким керував опозиціонер.
- Наприкінці березня Навальний оголосив голодування, щоб до нього допустили приватного лікаря.
- Перед тим він скаржився адвокатам на сильні болі у спині.
- 17 квітня лікарка опозиціонера повідомила, що політик у критичному стані. Адже через низький рівень калію у крові в нього може зупинитися серце.
Поділитися новиною