У Росії силовики із самого ранку 21 квітня прийшли до активістів і журналістів в різних містах країни. Це сталося перед всеросійської акцією протесту на підтримку Олексія Навального.

До прикладу, силовики прийшли до будинку позаштатного кореспондента "Медузи" Олександра Горохова, але його не було вдома.

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Силовики завітали до будинку журналіста у Москві о 6:30. Вони мотивували це тим, що хотіли "провести профілактичну бесіду з журналістом".

До кого ще навідалися силовики

У Петербурзі прийшли з обшуком до одного з авторів телеграм-каналу "Ротонда", кореспондента "Фонтанки" Ксенії Клочкової. Поліцейські шукали співробітника петербурзького штабу Навального Дениса Кабакова , який раніше жив в цій квартирі. За словами Клочкової, в ході обшуку у неї нічого не вилучили.

Поліцейські шукали співробітника петербурзького штабу Навального , який раніше жив в цій квартирі. За словами Клочкової, в ході обшуку у неї нічого не вилучили. Пізніше силовики завітали до кількох волонтерів і активістів прийшли з обшуками у межах кримінальної справи про перекриття доріг, порушеної після зимових мітингів на підтримку Навального.

прийшли з обшуками у межах кримінальної справи про перекриття доріг, порушеної після зимових мітингів на підтримку Навального. Загалом у Петербурзі за станом на 8:17 провели обшуки у 6 активістів. Серед них координатори руху "Весна" Євген Затєєв і Валентин Хорошенін.

Водночас обшуки тривали й в Єкатеринбурзі. Там силовики прийшли до координатора місцевого штабу Навального Олексія Греська.

Не минулося без затримань

У Кургані затримали співробітницю місцевого штабу Навального Софію Лопатіну. За даними ЗМІ та правозахисників, затримання активістів також провели в:

Нижньому Новгороді,

П'ятигорську,

Сиктивкарі,

Іркутську.

Зверніть увагу! Обшуки та затримання активістів відбулися перед початком загальноросійської акції на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.