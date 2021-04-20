Министер иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс заявила, что ее страна готова предоставить политическое убежище заключенному оппозиционеру Алексею Навальному. Такой вопрос может быть рассмотрен в случае необходимости.

Ева-Мария Лийметс напомнила, что состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось и еще раз осудила нарушения прав человека в России.

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По словам Лийметс, если от Навального поступит запрос на получение политического убежища в Эстонии, то власти страны могут рассмотреть этот вопрос.

Эстония серьезно рассмотрела бы этот вопрос. Однако именно Алексею Навальному решать, к какое стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит. Это, конечно, было бы очень приятно, если бы Россия предложила такую ​​возможность господину Навальному,

– сказала глава МИД Эстонии.

В то же время министр не поддержала предложение бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса перестать пускать россиян в ЕС.

"Мы, безусловно, поддерживаем демократические силы и гражданское общество в России. В этом свете контакты между людьми очень важны. Из России в наши страны приезжают обычные люди. Безусловно, надо поощрять, чтобы у нас была возможность таких контактов", – подытожила Лийметс.

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