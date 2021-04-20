Если Россия выпустит, – Эстония готова предоставить убежище Навальному
Министер иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс заявила, что ее страна готова предоставить политическое убежище заключенному оппозиционеру Алексею Навальному. Такой вопрос может быть рассмотрен в случае необходимости.
Источник:Интерфакс
Ева-Мария Лийметс напомнила, что состояние здоровья оппозиционера значительно ухудшилось и еще раз осудила нарушения прав человека в России.
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По словам Лийметс, если от Навального поступит запрос на получение политического убежища в Эстонии, то власти страны могут рассмотреть этот вопрос.
Эстония серьезно рассмотрела бы этот вопрос. Однако именно Алексею Навальному решать, к какое стране он бы хотел обратиться, если Россия его выпустит. Это, конечно, было бы очень приятно, если бы Россия предложила такую возможность господину Навальному,
– сказала глава МИД Эстонии.
В то же время министр не поддержала предложение бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса перестать пускать россиян в ЕС.
"Мы, безусловно, поддерживаем демократические силы и гражданское общество в России. В этом свете контакты между людьми очень важны. Из России в наши страны приезжают обычные люди. Безусловно, надо поощрять, чтобы у нас была возможность таких контактов", – подытожила Лийметс.
Кто такой Алексей Навальный
- Это российский оппозиционный политик и активист, которого в августе 2020 года отравили "Новичком". Долгое время он находился на лечении в Берлине.
- Уже в январе 2021 года Навальный решил вернуться из Германии в Москву. Однако в аэропорту оппозиционера задержали.
- Российский суд 2 февраля вынес обвинительный приговор Навальному по делу "Ив-Роше". Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы.
- В следственном изоляторе в Навального ухудшилось состояние здоровья. Медики отметили, что без надлежащей помощи жизнь заключенного политика может быть под угрозой.
- 19 апреля стало известно, что Навального переведут из колонии в стационар областной больницы для осужденных. Накануне у оппозиционера заявили, что его состояние критическое.
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