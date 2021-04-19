Якщо Росія випустить, – Естонія готова надати притулок Навальному
Міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лийметс заявила, що її країна готова надати політичний притулок ув'язненому опозиціонеру Олексію Навальному. Таке питання можуть розглянути у разі потреби.
Джерело:Интерфакс
Ева-Марія Лийметс нагадала, що стан здоров'я опозиціонера значно погіршився і вкотре засудила порушення прав людини в Росії.
Важливо ЄС закликав Кремль надати лікарям доступ до Навального
За словами Лийметс, якщо від навального надійде запит на отримання політичного притулку в Естонії, то влада країни може розглянути це питання.
Естонія серйозно розглянула б це питання. Однак саме Олексію Навальному вирішувати, до якої країни він би хотів звернутися, якщо Росія його випустить. Це, звичайно, було б дуже приємно, якби Росія запропонувала таку можливість пану Навальному,
– сказала глава МЗС Естонії.
Водночас міністерка не підтримала пропозицію колишнього президента Естонії Тоомаса Хендріка Ільвеса перестати пускати росіян в ЄС.
"Ми, безумовно, підтримуємо демократичні сили та громадянське суспільство в Росії. У цьому світлі контакти між людьми дуже важливі. З Росії в наші країни приїжджають звичайні люди. Безумовно, треба заохочувати, щоб у нас була можливість таких контактів", – підсумувала Лийметс.
Хто такий Олексій Навальний
- Це російський опозиційний політик та активіст, якого у серпні 2020 року отруїли "Новачком". Тривалий час він перебував на лікуванні у Берліні.
- Вже у січні 2021 року Навальний вирішив повернутися з Німеччини у Москву. Однак в аеропорту опозиціонера затримали.
- Російський суд 2 лютого виніс обвинувальний вирок Навальному через справу "Ів-Роше". Його засудили до 3,5 років позбавлення волі.
- У слідчому ізоляторі в Навального погіршився стан здоров'я. Медики наголосили, що без належної допомоги життя ув'язненого політика може бути під загрозою.
- 19 квітня стало відомо, що Навального переведуть з колонії у стаціонар обласної лікарні для засуджених. Напередодні в опозиціонера заявили, що його стан критичний.
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